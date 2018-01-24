Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017’nin Kasım ayına ilişkin LPG piyasası raporunu tamamladı. Rapora göre ithal edilen LPG, Kasım ayında artış kaydetti.

Türkiye’nin LPG İthalatı Geçen Yılın Kasım Ayında Arttı!

Kasım Ayı LPG Piyasası Raporundaki veriler incelendiğinde Türkiye’nin Kasım ayında yaptığı LPG ithalatı, 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde 2,14 oranında arttı. Artış sonrasında ithal edilen LPG miktarı 315 bin 317 ton olarak kayda geçti.

Türkiye söz konusu ayda en fazla ithalatı, Norveç’ten yaptı. Bunu Cezayir ve Kazakistan takip etti. İthalatın diğer adresi Rusya olurken, Libya ve Malta’da LPG ithalatının yapıldığı ülkelerden oldu.

LPG Üretimi Yüzde 22,63 Azaldı

İthalattaki gelişmeler bunlar olurken, üretim 2017 yılının Kasım ayında geriledi. Azalış yüzde 22,63 oldu. Üretim toplamı ise 59 bin 731 ton olarak hesaplandı.

Geçen yılın Kasım ayında rafineri ve dağıtıcı lisansı dahilinde yapılan LPG ihracatı, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 25,33’lük sıçrama kaydetti. İhracat edilen LPG miktarı 29 bin 410 ton olarak kayda geçti. Türkiye Kasım ayında en fazla ihracatı Mısır’a yaptı. Bunu İsviçre ve KKTC takip etti. İlk beş ülke arasında Bangladeş dördüncü, Tunus beşinci oldu. Bunların yanında LPG ihracatının yapıldığı diğer adresler Bulgaristan, Romanya ve Singapur olarak kaydedildi.

2017 yılının 11. Ayında LPG satışlarında düşüşler gözlemlendi. Azalış yüzde 22,48’i işaret etti. Otogazdaki durum ise yüzde 0,01’lik gerileme oldu. Kasım ayındaki toplam gerileme ise yüzde 1,21 oranında hayata geçti.

Satışlar incelendiğinde Kasım ayı boyunca 64 bin 745 tonluk tüplü LPG satıldı. Dökme LPG’deki veriler ise 9 bin 749 tona işaret etti. Otogaz satışlarının miktarı 248 bin 829 tonu buldu.