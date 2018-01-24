HD Holding 2018 Yılında Yeni Ajanslar Seçti
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HD Holding 2018 Yılında Yeni Ajanslar Seçti


HD Holding 2018 Yılında Yeni Ajanslar Seçti
HD Holding 2018 Yılında Yeni Ajanslar Seçti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 11:17:08
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Türk mutfağının önemli temsilcilerinden birisi olan HD Holding 2018 yılında yeni ajanslarla iletişime geçerek çalışmaya başladı.

1995 yılından bu yana bulunduğu her pazarda Türk mutfağının lider temsilcisi olmayı ilke edinmiş olan HD Holding, tüm yaratıcı reklam ve dijital çalışmalarını Manajans J. Walter Thompson’a emanet ederken stratejik iletişim ortağı olarak GoodWorks İletişim Danışmanlığı’nı ve medya planlama ve satınalma faaliyetleri için ise MindShare’i seçti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından 2017 yılın en iyi restoranı ödülüne layık görülen HD İskender, HD Döner ve Pidem restoranları ile 200’e yakın noktada her yıl 20 milyon kişiyi misafir eden HD Holding, tüm pazarlama iletişimi çalışmalarını yeni ajansları ile sürdürme kararı aldı.

Manajans J. Walter Thompson, yaratıcı ajansı olarak markanın tüm çizgi üstü ve sosyal medya faaliyetlerini sürdürecek. GoodWorks; HD Holding’e stratejik iletişim danışmanlığı, konumlandırma, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz iletişimi, itibar yönetimi ve lider iletişimi alanlarında hizmet verecek. MindShare ise, tüm medya planlama ve satınalma işlerini yürütecek. Çizgi altı medya faaliyetlerinde ayrıca 432 Design Studio da markaya destek verecek.

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