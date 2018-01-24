ABD’li Walt Disney tarafından alınan karar, şirket çalışanlarını sevincini ikiye katladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre her bir çalışana bin dolarlık ikramiye verilecek. Eğitim görmekte olan personele ise maddi destek sağlanacak.

Walt Disney Vergi İndirimi Ardından Harekete Geçti

ABD, vergi reformu kapsamında kurumlar vergisine yönelik önemli bir karar aldı. Verginin yüzde 21’e çekilmesine karar veren ülke, şirketlerin rahatlamasını sağladı. Düzenleme öncesinde ABD’de uygulana kurumlar vergisi yüzde 35 idi.

Tüm bu gelişmelerden sonra ABD’li şirket ve firmalar harekete geçti. Bu firmalar arasında dünya devi Walt Disney’de yer aldı. Şirketin dünkü açıklamasına göre her çalışana bin dolarlık ikramiye verilecek. İkramiye sadece ABD çalışanları için geçerli olmayacak. Dünya genelinde Walt Disney bünyesinde çalışan her bir personel bu imkandan yararlanma şansı yakalayacak. Alınan bilgilere göre şirketin dünya genelindeki çalışan sayısı 125 binin üzerinde!

Eğitime Dev Destek!

Şirketin yaptığı diğer bir açıklama ise eğitim konusunda oldu. Walt Disney’in CEO’su Bob Iger eğitimin önemli olduğuna dikkat çekerek, şirketin eğitim alan personele de destek olacağını kaydetti. Eğitimin çalışma hayatına pozitif yansımalarının olacağının altını çizdi. Şirketin başkanlık görevini de yürütmekte olan Iger, eğitime verilecek desteklerden yaklaşık 88 bin çalışanın yararlanacağını, desteklerin üniversite eğitimine yönelik olacağını aktardı. Buna göre Walt Disney, eğitim desteklerine 175 milyon dolarlık dev bir kaynak ayırdı.

2017 Yılı Net Kârı 8,9 Milyar Dolar

ABD’li Walt Disney, 2017 yılında 55 milyar dolarlık gelire ulaştı. Yılsonu hesaplarına göre şirketin net kârı 8 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkedeki vergi reformu düzenlemesi ise şirketin çalışanlara yönelik iyileştirmeler yapmasını beraberinde getirdi.