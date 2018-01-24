Yılın en özel günlerinden biri olan Sevgililer Günü’nde aşık çiftler, Prontotour’un “Sevgililer Günü Özel Kapadokya” turuyla unutulmaz bir seyahate çıkıyor. Rüya gibi bir coğrafyada çok özel anlar geçirecek sevgililer, tarih ve romantizmle büyüleniyor.

Ürgüp turuyla başlayan gezide, Üç Güzeller Peribacaları ve farklı kültürlerin bir araya geldiği Mustafapaşa görülecek yerler arasında bulunuyor. Ürgüp’ün ünlü mahzenlerinde damakta iz bırakacak tadımlar yapılıp, Uçhisar Kalesi ve Onxy Taş atölyelerinin ziyaret edilmesinin ardından yöreye özgü butik otele dönüş yapılıyor. Akşam yemeğinden sonra mis gibi baharat aromalı sıcak kadehler eşliğinde Sevgililer Günü pastası kesilip manzaranın keyfi çıkarılıyor.

Kapadokya’da yapılması gerekenlerin başında gelen Balon Turu ile aşıklar, tüm bölgeyi gökyüzünden seyretme imkanı buluyor. Aşk vadisini dolaşırken efsanevi perilerin aşk fısıltıları çiftlere ilham kaynağı oluyor. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan bu muhteşem bölgede erken ve geç dönem Hıristiyanlık ile Osmanlı eserleri görülebiliyor. Tarihi Çavuşin ve 1 – 2 – 3 başlı peribacalarının bulunduğu Paşabağ Vadisi görülecek bölgeler arasında yer alıyor. Güzel atlar diyarı Kapadokya’da isteyenler atla tura çıkabiliyor. Dervent Vadisi ve 4000 yıllık el sanatları merkezi Avanos’ta yer alan çanak – çömlek atölyeleri de seyahatseveleri etkileyecek yerler arasında bulunuyor. Romantik çiftler burada ister hediyelik aksesuarlar alabiliyor, ister atölyede kendi elleriyle yapacağı eserle aşkını sevindiriyor.

Bu turun sadece 14 Şubat’a özel olduğunu vurgulayan Prontotour Yurtiçi Turlar Müdürü Müge Erçetin, “Prontotour olarak her zevke ve bütçeye göre, zengin içeriklerle hazırladığımız turları seyahatseverlerle buluşturuyoruz. Hazırladığımız Sevgililer Günü konseptli Kapadokya turuyla da romantik çiftlere unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşatmak istiyoruz. Yurt içi kültür turlarımızla seyahatseverleri ülkemizin en güzel köşeleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Ege – Akdeniz kıyıları, doğa harikası Karadeniz, Kapadokya, Eskişehir ve son dönemin popüler rotası Kars, yurtiçinde gözde rotalarımızı oluşturuyor” dedi.