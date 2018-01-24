Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan gayrimenkul sektörü, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıran tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörü ise 2017 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Sektörün önemli oyuncularından Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, yılı yüzde 100 büyümeyle kapatacaklarını söyleyerek 2018 yılsonunda 26 yeni şubeyle 500 civarı aileye teslimat yaptıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinde lokomotif görevi gören gayrimenkul sektörü, 2017 yılının ilk 9 ayında geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre yüzde 10 civarında bir büyüme gösterdi. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 341 bin konut el değiştirirken, bu yılın ilk 9 ayı rakamları, yılsonunda sektörün 1 milyon 500 bin konut satışına, kentsel dönüşüm projeleriyle de pozitif yönde ivme yakalan sektörün konut satışını 2 milyon seviyesine ulaştıracağı öngörülüyor. Gayrimenkul sektörünü yeniden yorumlayan tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörü ise 2017 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye’de tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Birevim ise 2017 yılının sonuna kadar 500 teslimat gerçekleştirerek yılsonu büyüme hedefi yüzde 100…

“2018 Yılında da Hedefimiz Yüzde 100 Büyüme”

Birevim olarak 2017 yılını yüzde 100 büyümeyle kapatacaklarının sinyallerini veren Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, mevcut şube sayılarına 2018 yılında yeni 25 şube daha ekleyerek 51 şubeye ulaşma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Yılsonu itibariyle 6 bin yeni müşteriyi sisteme dahil ettiklerinin altını çizen Çiftçi, “2018 yılında sektör büyümeye devam edecek. Ortalama sektör olarak yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Sektörün tanınırlılığı daha da artıkça insanlar gayrimenkul ve araba gibi ihtiyaçlarını uyguladığımız tasarrufa dayalı modellerle edinme yolunu seçecektir. Biz Birevim olarak, Türkiye genelinde bulunmak, sektörel büyümeye maksimum katkı, yöntemlerimizin global hale gelmesi, istihdama büyük katkı, Türkiye’de ev araç vb. almak isteyenler için akla gelecek ilk marka olmak istiyoruz.“