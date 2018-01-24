Gümüşhane denize kıyısı olmamasına rağmen balık üretiminde büyük bir başarı yakaladı. Baraj ve derelerde üretilen alabalık miktarı yıllık 4,5 bin tonu aştı.

4 Bin 675 Ton Alabalık, 4 Milyon Liralık Gelir!

Alabalık üretimine hız veren Gümüşhane, denize kıyısı olan kentleri solladı. Kent genelinde barajlar ve dere yataklarında kurulan alabalık üretim tesisleri yıl bazında 4 bin 675 tonluk üretime ulaştı.

Alabalık üretimi ve tesisler hakkında bilgi veren Torul Kaymakamı ilçeden geçen dere yataklarını değerlendirdiklerini, dere suyunun lezzetinin alabalığın tadını güzelleştirdiğini ifade etti. Bu kapsamda Torul Barajı’nda 11 tesisin devreye alındığını, bunun yanında alabalık üretimin 5 farklı havuzda devam ettiğini kaydetti. İlçedeki alabalık üretim tesisi sayısının toplamda 16 olduğunun altını çizdi. Gümüşhane genelindeki üretim tesisi sayısının ise 38’e ulaştığını belirtti.

Gümüşhane ve ilçelerinde üretilen alabalık ve diğer balık türleri ihracatçı firmalar aracılığıyla başta Gürcistan ve Japonya gibi ülkelere satılıyor.

Kürtün’de 11 Tesis Aralıksız Üretim Yapıyor

Gümüşhane’nin ilçelerindeki alabalık üretim merkezleri arasında Kürtün ilçesi de bulunuyor. İlçedeki üretim 11 farklı merkezde yapılıyor. Yıllık üretimse 2 bin 650 tonu buluyor. Üretimin yapıldığı diğer bir ilçe Kelkit İlçesi olurken, 3 tesisin yıllık üretimi 50 ton olarak ifade edildi. Şiran’daki 3 işletmenin yıllık alabalık üretimi 20 tona yaklaşırken, kent merkezinde 4 tesis faaliyet gösteriyor. Bu tesislerin kent ve ülke ekonomisine yıl bazındaki katkısı ise tam 4 milyon lira! Gümüşhane genelinde üretimin artması için yapılan sağım çalışmaları bugünlerde aralıksız devam ediyor. sağım işleri önümüzdeki ayın sonuna kadar sürecek.