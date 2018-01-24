Pastanın En Büyük Payı Demiryollarının!
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Pastanın En Büyük Payı Demiryollarının!


Pastanın En Büyük Payı Demiryollarının!
Pastanın En Büyük Payı Demiryollarının! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-24 Saat: 12:58:20
Anasayfa Eko Gündem Pastanın En Büyük Payı Demiryollarının!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2018 yılında yapacağı yatırımlar belli oldu. Yatırım harcamalarının büyük bölümü ise demiryollarına ayrıldı. Karayolunun payı ise 7,9 milyar liranın üzerinde oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2018 yılında yapacağı yatırımlar belli oldu. Yatırım harcamalarının büyük bölümü ise demiryollarına ayrıldı. Karayolunun payı ise 7,9 milyar liranın üzerinde oldu.

Demiryolu Ulaşımına 10,7 Milyar Lira Ayrıldı

2018 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan, ulaştırmaya yönelik yatırımlar bu yılda aralıksız devam edecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak yatırımlarda, 10 milyar 776 milyon 304 bin liralık yatırım demiryolu ulaşımına yönelik olacak. Ulaşım harcamalarında en büyük payın sahibi demiryolları olurken, karayolu yatırımlarına aktarılacak kaynak 9 milyar 7 milyon 522 bin lirayı bulacak. Ulaşım projeleri kapsamında kent içindeki ulaşıma harcanacak tutar, 113 milyon 977 bin lira gibi bir rakam olacak.

2018 Yatırım Programında En Çok Yatırım Harcaması Ulaşımın Oldu

2018’de yapılması planlanan yatırımlar incelendiğinde devletin yatırımlarının büyük bölümünün ulaşıma yönelik olacağı dikkat çekti. Bu kapsamda ulaştırma yatırımlarına aktarılacak kaynak 28 milyar 921 milyon 703 bin lirayı buldu. Bakanlık bünyesinde değerlendirildiğinde de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı en fazla yatırım bütçesi ayrılan bakanlık olarak kayda geçti.

Demiryolu Projelerine Yenileri Eklenecek

Türkiye 2018 yılında demiryolu ulaşım ağına yeni projeler ekleyecek. Bakanlığın projelere aktaracağı kaynak 2 milyar 388 milyon 304 bin lira olarak öngörüldü. TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesine ayrılan bütçe ise 953 milyon lira oldu. En fazla kaynaksa TCDD Genel Müdürlüğü bünyesine ayrıldı. Bu kapsamda projelere aktarılacak para 7 milyar 435 milyon liraya ulaştı.

Karayolu Yapımı Tam Gaz Devam Edecek

Ulaşım projeleri ve yatırımları dahilinde 2018’de karayolu yapımı da hız kesmeyecek. Karayolu projelerine bu sene 9 milyar 7 milyon 522 bin liralık bütçe söz konusu olacak. KGM toplamdan 8 milyar 906 milyon 284 bin liralık pay alacak. Ulaştırma Bakanlığı ile EGM’ye tahsis edilecek tutarsa 101 milyon 238 bin lira olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üretilecek otoyol bütçesi ise 661 milyon 453 bin lirayı bulacak.

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