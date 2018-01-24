Kibar Holding Davos Zirvesi Hakkında Konuştu
Advert Advert Advert


Kibar Holding Davos Zirvesi Hakkında Konuştu


Kibar Holding Davos Zirvesi Hakkında Konuştu
Kibar Holding Davos Zirvesi Hakkında Konuştu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 12:33:54
Anasayfa Şirketler Kibar Holding Davos Zirvesi Hakkında Konuştu

Kibar Holding CEO'su tarafından yapılan değerlendirmelerde Davos zirvesi değerlendirildi. Bunun üzerine Türkiye'ye olan ilginin hala canlı olduğu ifade edildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF 2018) düzenlediği Davos Zirvesi’ne katılan Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılki teması ayrışma ve kutuplaşma olan zirvede ekonomik endişelerin siyasi endişelerin gölgesinde kaldığına dikkat çeken Tamer Saka, bunu hem ekonomik hem de siyasi alanda görmenin mümkün olduğunu belirtti. Burada birçok katılımcının temel endişesinin bu yönde olduğunu kaydeden Tamer Saka, “Siyasi ayrışmanın ekonomik ayrışmayı körüklüyor olması ve bunun orta vadede daha da artacağına olan endişe şu andaki tartışmaları oluşturuyor” dedi.

Türkiye 2018'de Daha Fazla Yatırımcı Çekebilecek

Zirvede gözlemlediği Türkiye algısına da değinen Tamer Saka, geçen yılki olumsuz havanın yerini biraz daha alışılmış ve kabullenilmiş bir Türkiye’nin aldığına dikkat çekti. Türkiye’ye karşı olan ilginin hâlâ diri olduğunu söyleyen Tamer Saka, “Farklı ülkelerle yaptığımız toplantılarda Türkiye’ye karşı hâlâ bir yatırım ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Elbette ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. O konu da burada gündeme geliyor. Ancak her şeye rağmen 2018 yılında Türkiye’nin daha fazla yatırım çekebileceği ortama girebileceğini buradan görebiliyorum. Buna ilişkin sinyaller var” dedi.

Tamer Saka ayrıca, özellikle Suriye tarafındaki ana sorunların çözüme yakın olmasının Türkiye’ye olan ilgiyi arttırdığını da vurguladı. Tamer Saka, “Türkiye’ye gelmek için bekleyen hazır bir ilgi var. İşlerin biraz daha yoluna girmesiyle birlikte Türkiye’ye karşı çok daha hızlı bir teveccüh olacağını düşünüyorum” dedi.

kibar holding ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü