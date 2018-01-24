Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF 2018) düzenlediği Davos Zirvesi’ne katılan Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılki teması ayrışma ve kutuplaşma olan zirvede ekonomik endişelerin siyasi endişelerin gölgesinde kaldığına dikkat çeken Tamer Saka, bunu hem ekonomik hem de siyasi alanda görmenin mümkün olduğunu belirtti. Burada birçok katılımcının temel endişesinin bu yönde olduğunu kaydeden Tamer Saka, “Siyasi ayrışmanın ekonomik ayrışmayı körüklüyor olması ve bunun orta vadede daha da artacağına olan endişe şu andaki tartışmaları oluşturuyor” dedi.

Türkiye 2018'de Daha Fazla Yatırımcı Çekebilecek

Zirvede gözlemlediği Türkiye algısına da değinen Tamer Saka, geçen yılki olumsuz havanın yerini biraz daha alışılmış ve kabullenilmiş bir Türkiye’nin aldığına dikkat çekti. Türkiye’ye karşı olan ilginin hâlâ diri olduğunu söyleyen Tamer Saka, “Farklı ülkelerle yaptığımız toplantılarda Türkiye’ye karşı hâlâ bir yatırım ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Elbette ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. O konu da burada gündeme geliyor. Ancak her şeye rağmen 2018 yılında Türkiye’nin daha fazla yatırım çekebileceği ortama girebileceğini buradan görebiliyorum. Buna ilişkin sinyaller var” dedi.

Tamer Saka ayrıca, özellikle Suriye tarafındaki ana sorunların çözüme yakın olmasının Türkiye’ye olan ilgiyi arttırdığını da vurguladı. Tamer Saka, “Türkiye’ye gelmek için bekleyen hazır bir ilgi var. İşlerin biraz daha yoluna girmesiyle birlikte Türkiye’ye karşı çok daha hızlı bir teveccüh olacağını düşünüyorum” dedi.