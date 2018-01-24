“Sorumlu endüstri sorunsuz çevre” misyonu ile Türk plastik sektörüne değer katan PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) sürdürülebilirlik çalışmalarını “İyi Süpürme Operasyonu (Operation Clean Sweep)” ile devam ettiriyor. PAGEV, Plastik Sanayi Birliği ve Amerikan Kimya Konseyi ortaklığıyla uygulanan “İyi Süpürme Operasyonu” protokolünü 11. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi kapsamında imzalayarak Türkiye’yi projeye dahil etmişti. “Küçük şey yoktur” sloganı ile hayata geçirilen proje, üretim ya da nakliye sırasında yere dökülen plastik hammaddelerin toplanmasını ve böylece denizlere karışmasının önüne geçilmesini hedefliyor. Global ölçekte yürütülen projenin ülkemizdeki temsilciliğini üstlenen PAGEV, Türkiye’den Operation Clean Sweep hareketine ilk dahil olan Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye sertifikasını verdi.

Plastik sektörünün gelişimi için yaptığı çalışmalarda sürdürülebilir projelere verdiği destekle öne çıkan PAGEV, uluslararası organizasyonlarda sektörün sesi olmayı sürdürüyor. Plastik Sanayi Birliği (SPI) ve Amerikan Kimya Konseyi (ACC) ortaklığıyla uygulanan Operation Clean Sweep (OCS) veya Türkçe adıyla “İyi Süpürme Operasyonu” protokolünü imzalayan PAGEV, Türk firmalarını konu ile ilgili bilinçlendirmek ve harekete dahil etmek adına yoğun çalışmalar yürütüyor.

Global Ölçekte Yürütülen Projenin Türkiye Temsilciliğini PAGEV Yapıyor…

Plastik malzemeler kullanan tesisler için gönüllük esasına dayalı bir yönetim programı olan İyi Süpürme Operasyonu, “Küçük şey yoktur” sloganı ile üretim ya da nakliye sırasında yere dökülen plastik hammaddelerinin denizlere karışmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Plastik ürünler küçük granüller şeklindeki plastik hammaddelerin eritilerek şekil verilmesiyle üretiliyor. Üretimde ya da nakliye sırasında bu tanecikler yerlere dökülüp kanalizasyon yoluyla denizlere karışabiliyor. Operation Clean Sweep (OCS) hareketi ekonomik değer de taşıyan plastik hammadde taneciklerinin deniz canlıları için tehlike oluşturmaması amacıyla farkındalık, eğitim ve denetim hizmetleri sunuyor. Plastik sanayiinde sıfır tanecik, küçük parça ve toz kaybı için çeyrek asırdır yaptığı çalışmalarla önemli yol kat eden OCS’yi Türkiye’de PAGEV temsil ediyor.

“İyi Süpürme Operasyonu (Operation Clean Sweep)” protokolünü 11. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nde imzalayan PAGEV, projenin Türkiye ayağında yoğun çalışmalar yürütüyor. Harekete dahil olan firmalar, bir yandan sıfır tanecik, küçük parça ve toz kaybı konusunda bilinçlendirilirken diğer yandan çevreye duyarlılıklarını gösteren bir sertifikaya sahip oluyorlar.

Türkiye’de bu harekete gönüllü olarak katılan ve PAGEV OCS sertifikasını almaya hak kazanan ilk firma ıslak mendil sektöründe dünya liderleri arasında bulunan Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş oldu. PAGEV’in düzenlediği etkinlikte sertifikasını alan Sapro, ürünlerini 62 ülkeye ihraç eden uluslararası bir organizasyon olarak müşterileri, tedarikçileri, çevreci ve doğal yaşamı destekleyen gruplar ile örülü geniş bir ağa sahip.

OCS hareketine katılan ilk Türk firmasının temizlik ürünleri üreten Sapro olmasının ayrıca anlamlı ve değerli olduğunu söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “PAGEV olarak sektörlerimizin gelişmesi ve sorunlarının giderilmesi için nasıl var gücümüzle çalışıyorsak çevresel konularda da yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik gündemimizde önemli bir yer tutuyor. “İyi Süpürme Operasyonu (Operation Clean Sweep)” hareketi de bu anlamda yaptığımız çalışmalar arasındaki yerini aldı. İyi Süpürme Operasyonu ile firmalarımıza “küçük kayıp ya da küçük atık yoktur” diyoruz. Küçücük plastik granüller bir araya geldiğinde büyük bir ekonomik değere dönüşürken bu kadar değerli olan hammaddelerin atık olarak denize karışmalarını da önlemiş oluyoruz. Global bir hareket olan İyi Süpürme Operasyonu’na katılan firmalarımız plastik granül kaybını azaltacak sistemleri uygulayacaklarına ve suyun korunmasında kendilerine düşen rolü oynayacaklarına dair bir vaatte bulunmuş oluyorlar. Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu hareket firmaların çevreye duyarlıklılarını ispatlamalarına da olanak sağlıyor. Uluslararası bu harekete ülkemizden ilk katılan firmanın dünyanın en büyük ıslak mendil ve temizlik ürünleri üreticileri arasında yer alan Sapro Temizlik Ürünlerinin olması da projenin hedefleri ile uyum açısından ayrıca çok anlamlı ve değerli bir kazanım oldu. PAGEV olarak uygulamaya konulabilecek önlemler hakkında kapsamlı bir rehber olan İyi Süpürme Operasyonu el kitabı yanında çeşitli bilgilendirme materyalleri de hazırladık” dedi.

OCS hareketinin bir parçası olmaktan mutlu olduklarını belirten Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Kalite Direktörü Barbaros Sert şunları söyledi; “Islak mendil sektöründe global ölçekte bir firma olarak çevremize ve diğer yaşamlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız. İngiltere’deki en büyük süpermarket zincirlerinden birisine sahip olan bir müşterimizin Çevre ve Kalite Bölümünden sorumlu olan yöneticileri, OCS’nin Türkiye’de PAGEV tarafından yürütüldüğünü ve buna katılım göstermek isteyip istemediğimizi sorduğunda, bundan memnuniyet duyacağımızı kendilerine belirttik. Bugün aldığımız sertifika ile de Türkiye’de bu zincirin ilk halkası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

İyi Süpürme Operasyonu (Operation Clean Sweep) hakkında detaylı bilgi almak isteyen firmalar www.pagev.org.tr adresini ziyaret edebilir ve 0212 4251313 no’lu telefondan PAGEV’e ulaşabilirler.