24 Ocak 2018 - Vodafone Türkiye'nin “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone’lu gençler, Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran “Artırılmış Gerçeklik” oyunu “İnternet Avcıları” ile hem eğleniyor, avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor. Uygulama üzerinden bugüne kadar 800 bin kullanıcı 5 milyona yakın hediye internete dönüşen bit avlarken, oyunu oynayan kullanıcılar binlerce GB hediye internet kazandı.

Vodafone FreeZone’un her an her yerde hediye internet kazandıran dijital oyun platformu “İnternet Avcıları” uygulaması için düzenlenen hediye kampanyası da sonuçlandı. Buna göre, “İnternet Avcıları” oyununda 30 bin bit avlayan ilk 5 aboneye iPhone 8 Plus 256GB akıllı telefon hediye edildi.

Engin Aksoy: “Gençlere Avladıkça Bitmeyen İnternet Avantajı Sunuyoruz”

Vodafone FreeZone ile gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlı kampanyalar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Türkiye’nin ilk oynadıkça hediye internet kazandıran ‘Artırılmış Gerçeklik’ oyunu ‘İnternet Avcıları’ ile FreeZone’lulara ihtiyaç duydukları her an her yerde hediye internet kazandıracak bir dijital oyun platformu sunuyoruz. FreeZone’lu gençlerimiz, avladıkça çoğalan onlarca gigabyte sayesinde avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor. Bu ürünle gençler için aynı zamanda yeni bir sosyalleşme aracı ve eğlence alanı da sağlıyoruz. ‘İnternet Avcıları’ için düzenlediğimiz hediye kampanyası ile uygulama üzerinden 30 bin bit avlayan ilk 5 abonemize iPhone 8 Plus 256GB akıllı telefon hediye ettik. ‘İnternet Avcıları’ kapsamında genç abonelerimize başka sürprizlerimiz de olacak. Vodafone FreeZone ile gençlerin kendilerine çizdikleri özgürlük yolculuğunda onlara dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.”

Avladıkça Çoğalan Gigabyte

“İnternet Avcıları” ile sokakta, yolda, okulda ya da kampüste “bit” avına çıkan FreeZone’lular, avladıkça çoğalan onlarca gigabyte sayesinde avladıkça bitmeyen internet avantajına sahip oluyor. “İnternet Avcıları”nda Vodafone’lu olmayan gençler de oynayıp “bit” avlayabiliyor. Bu gençler, Vodafone FreeZone’a geçtiklerinde, avladıkları “bit”leri hediye internete çevirebiliyor. Avlanan “bit” sayısı arttıkça abonelerin kazanabileceği hediye internet paketinin içeriği ve geçerlilik süresi de artıyor. Örneğin, 300 “bit” toplayan bir abone, 1 saat geçerli 1 GB internet kazanabiliyor; 600 bit toplayan abone 6 saat geçerli 1GB internet kazanıyor.

“İnternet Avcıları” oyununa “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının yanı sıra Google Play ve App Store üzerinden de ücretsiz erişilebiliyor.