Türkiye’nin ilk global ölçekli Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı Gaming İstanbul’un üçüncüsü, “İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI” sloganıyla Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek

Etkinlik devi “GL Events” tarafından hayata geçirilen fuar, 4 bin 400 metrekare büyüyen alanında e-spor karşılaşmalarının yanı sıra, retro oyun alanı, alışveriş alanı, ve çocuk parkı ile herkese hitap edecek

Fuarda Düzenlenecek 10 Bin TL Ödüllü GIST Cosplay Yarışması İçin Başvurular Başladı

Oyun ve dijital eğlence dünyasının devlerini buluşturan ve yabancı basının “Dünyada kendi klasmanında en iyi beş fuardan biri” olarak tanımladığı GAMING İSTANBUL, bu yıl “İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI” sloganıyla yola çıkıyor.

Organizatörün Olimpiyat Oyunları ve Cannes Film Festivali gibi Etkinliklerde İmzası Var

Dünya genelinde kendisine ait 300 fuar ve 4 binin üzerinde organizasyona sahip “etkinlik uzmanı” GL Events, GAMING İSTANBUL’un 14 bin metrekarelik fuar alanını 4 bin 400 metrekare büyüteceğini açıkladı. 1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan fuar, İlk senesinde 46 bin 800, ikinci senesinde 82 bini aşan ziyaret rakamlarına imza atmıştı.

Kadın ve Aile Ziyaretçi Oranları Yüksek

1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan fuardaki alışveriş alanı ve çocuk parkı, fuarın ailelere hitap etmesini sağlıyor. Düzenlendiği ilk iki sene içinde aile ve kadın katılımcı oranlarının yüksekliğiyle dikkat çeken GAMING İSTANBUL, bu konuda dünyadaki benzerlerinden de kolayca ayrışıyor.

10 Bin TL Ödüllü Cosplay Yarışması

Kostüm ve aksesuarlarıyla dijital oyun ve eğlence dünyasının meşhur karakterlerini en iyi yansıtanlar, GIST Cosplay yarışmasında büyük ödülü kazanma şansını yakalayabilecek. Üçüncüsü düzenlenen fuardaki yarışmanın büyük ödülü ise 10 bin TL olacak.

Oyun Dünyasının Devleri Fuarda Yerini Alacak

Gaming İstanbul’da dünya devi oyun şirketi Ubisoft da yerini alacak ve uzun süredir merakla beklenen oyunu Far Cry 5’in ön oynamasını yaptıracak. Piyasaya 27 Mart’ta çıkacak oyun, son sürüme yakın hâliyle İstanbul’da oynanacak. The Crew adlı oyununu da oynatacak olan Ubisoft, 3-4 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği ödüllü Rainbow Six Siege turnuvasıyla oyunseverlerin ilgi odağı olacak.

Fuara katılımı kesinleşen firmalar arasında Ubisoft, Pearl Abyss, ByNoGame, Param, Xbox, Playstation, Epin, Monster Energy, Redbull, Vestel, Papara, Game Satış, Adore Mobilya, Seti Medya, Ewaapro, Xdrive, Oyungezer, Proud Dinasours, GearBest, Beluga Global, Codemodeon, Binary Games, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech yer alıyor.

Kariyer ve Yatırım Fırsatları Gençleri Bekliyor

Hızla büyüyerek Hollywood’u geride bırakan oyun sektöründeki yapımcı, dağıtıcı firmalarla, tasarımcı ve programcılarla tanışmak, kendini göstermek için GIST seminerleri ciddi bir fırsat ortaya koyuyor.

Oyun Dünyasının Profesyonelleri Buluşuyor

Yerel ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuardaki GIST Geliştirici Konferansları oyun dünyasının profesyonellerini bir araya getirirken, GAMING İSTANBUL’da eğlence ve işin de tek çatı altında buluşmasını sağlayacak. Katılımı kesinleşen isimlerin listesi aşağıda yer alıyor:

Adam Hetenyi (Oyun Tasarım Bölümü Yöneticisi, Deck 13 Interactive)

Graham McAllister (Direktör, Player Research)

Marie Amigues (CEO, Altagram)

Slava Taraskin (İş Geliştirme Bölümü Yöneticisi, Unity Ads)

Erling Erlingsen (Halka İlişkiler & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Funcom)

Fuardaki iş dünyasına yönelik (B2B) etkinliklerin son gününde, Türk oyun basınının bir araya gelerek oluşturduğu GoodGamers yer alacak. 4 Şubat 2018 Pazar günü GoodGamers Sunday başlığı altında yapılacak konferanslar, tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilecek