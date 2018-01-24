Afrin Operasyonu Ülke Ekonomisini Olumsuz Etkilemeyecek
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Afrin Operasyonu Ülke Ekonomisini Olumsuz Etkilemeyecek


Afrin Operasyonu Ülke Ekonomisini Olumsuz Etkilemeyecek
Afrin Operasyonu Ülke Ekonomisini Olumsuz Etkilemeyecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-24 Saat: 13:30:40
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Zeytin Dalı Harekatına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Ağbal, operasyonun ülke ekonomi üstünde olumsuz bir etki oluşturmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek, operasyonun hedeflere ulaşacak şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytin Dalı Harekatına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Ağbal, operasyonun ülke ekonomi üstünde olumsuz bir etki oluşturmasının mümkün olmadığına işaret ederek, operasyonun hedeflere ulaşacak şekilde yürütüldüğünü bildirdi. 

Afrin operasyonunu değerlendiren Ağbal, gelişmenin 2018 senesinde Türkiye ekonomisine yönelik beklentiler üstünde olumlu bir hava yaratacağını vurguladı. Suriye'de görülen istikrarsız seyrin ve jeopolitik risklerin ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkilediğini anlatan Ağbal, Türkiye'nin bu operasyonu kararlı bir şekilde yürütmesinin, insanların beklentisi doğrultusunda operasyonun başarıyla sonuçlanacak olmasının ve beklentilerin bu yönde olmasının ekonomiye bu kanaldan gelecek risklerin önüne geçtiğini dile getirdi. 

Asgari Ücretler Asla Düşürülmeyecek 

Asgari ücretler hakkında değerlendirmede bulunan Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücretlerin hiçbir koşulla senenin başında açıklanan tutarın altına inmeyeceğini bildirdi. Asgari ücretlerin kalıcı düzenlemeyle faaliyete geçirildiğini ifade eden Bakan Ağbal, kamu maliyesinin ülke ekonomisini büyütmek adına özellikle vergi alanında destekleyici unsurlar ekleyeceğini belirtti. 2018 senesinde özellikle yatırım alanında makina teçhizat harcamalarına destek verecek bazı düzenlemeler yapmayı planladıklarını aktaran Ağbal, bu konuda hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi. 

2018 senesinde yatırımları istihdama teşvik etmek için torba yasa çalışması yürüttüklerini ve bu yasanın kısa vadede Meclise sunulacağını belirten Maliye Bakanı Ağbal, ikramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalara başladıklarını anlattı. 

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