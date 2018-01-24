Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), gıda sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline gelen ANFAŞ Food Product'a 300’e yakın üyesi ile katıldı. Bu yıl 17-20 Ocak tarihleri arasında kapılarını 25’inci kez aralayan organizasyona Avrupa Türk Perakendeciler Birliği ile katılan TPF, 2 gün boyunca ANFAŞ ev sahipliğinde yeni işbirlikleri için sektör profesyonelleri ile bir araya geldi. TPF’nin 2018 yılı yol haritası belirlendiği organizasyonda Başkan Mustafa Altunbilek; “Bu yıl sektörümüzde verimlilik ön planda olacak. Pazardaki aşırı rekabet, sektörde pastayı küçültmekle kalmadı; karlılığı düşürdü. Sektör zor bir sürece doğru sürüklendi. Yerel zincirler olarak 2017'yi yüzde 12 büyüme ile kapattık. 2018 yılı hedefimiz yüzde 15 büyümek" dedi.

Perakende sektörünün önemli ve büyük çatı örgütü konumunda olan TPF, bu yıl 25'inci kez kapılarını aralayan ANFAŞ Uluslararası Food Product'a çıkarma yaptı. Perakende sektörünün büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarını sürdüren TPF, Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa Türk Perakendeciler Birliği’nden toplam 300'e yakın üyesi ile organizasyona katıldı.

Sektörün en kapsamlı gıda ve içecek fuarı olmasının yanı sıra ülkeler arasındaki ticaret hacmini de güçlendirmeyi hedefleyen ANFAŞ Uluslararası Food Product'ta TPF üyeleri, düzenlenen fuar turu kapsamında Başkan Mustafa Altunbilek önderliğinde katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Turun ardından ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile bir araya gelen TPF heyeti, fuarın dördüncü gününde perakende sektörünü değerlendirerek, 2018'in yol haritasını üye kampında belirendi.

“Gün Birlik ve Beraberlik Günü”

FoodProduct’ta TPF heyetinin yoğun bir ilgi ile karşılandığını, verimli görüşmelerin gerçekleştirildiğini, organizasyonu düzenleyen ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu başka olmak üzere fuar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek; “Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden geniş bir katılımcı heyeti ile organizasyonu takip ettik. Fuarların sektörümüze katkıları göz ardı edilemez. Hepimizin ortak noktası müşteri memnuniyeti. Tüm tarafların hedeflerine ulaşabilmesi, sürdürülebilir büyüme elde edebilmesi için iş birliklerini artırmalı, var olan ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. ANFAŞ önderliğinde organize edilen organizasyonda tüm katılımcı markaların yanındayız. Biz bir zincirin halkaları gibiyiz. Gün birlik ve beraberlik günü. TPF olarak 2019 yılında da 30’uncu FoodProduct’a katılacağız” dedi.

“ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK”

Organizasyonla eş zamanlı olarak düzenlenen TPF üye kampında toplam market grupları içerisinde istihdam payını yüzde 40'a, satış payını yüzde 35,3'e, toplam gıdadaki satış payını ise yüzde 9,8'e çıkaran TPF üyeleri, zorlu geçen 2017 yılını değerlendirerek, sektör sorunlarını masaya yatırıp; 2018 yılı hedefleri belirlendi. Üye kampının açılış konuşmasında son 2 yıldır gıda perakendesinin önemli bir sınav verdiğini belirten Mustafa Altunbilek şöyle konuştu; “2017, sektörümüz açısından birçok gündemin tartışıldığı, rekabetin daha da zorlaştığı bir yıl olarak hafızalarda yer edindi. Jeopolitik olarak yaşanan gelişmeler sektörümüzü etkiledi. Plastik poşet kullanımı, hal yasası, perakende yasası ve son olarak da ucuz et en çok konuştuğumuz, tartıştığımız gündem maddeleri oldu. En son yaşadığımız et konusunda satışlarımızın önemli ölçüde etkilenmesi bir yana, 3 bin 500 satış noktası bulunan federasyonumuzun üvey evlat konumuna düşmesi hepimizi üzdü. Yıl geneline baktığımızda ise sektörde yaşanan aşırı rekabet karlılıkları düşürdü, sektörü zor bir sürece doğru sürükledi. Marketçilik zor günler yaşıyor. Evet rekabet tüm sektörler için güzeldir. Ancak bizim sektörümüzde yaşanan, perakende yasasında var olan bazı eksik ayaklar nedeni ile işletme sahiplerini epey zorlamaya başladı. Hacmin küçülmesi, marketlerin küçülmesine, market birleşmelerine ya da işletme sahibinin sektörden çekilmesine neden oluyor. 2018'de bu alanda hükümetimizin önemli adımlar atmasını beklemekteyiz.”

“2018 Hedefimiz Yüzde 15 Büyüme”

Yerel zincirlerin ulusal ve indirim marketleri karşısında yaşanan rekabete rağmen büyük fotoğrafa odaklanarak, tüketici ve iş ortakları çıkarlarını gözeten yaklaşımı ile büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Altunbilek; "Biz yan yana market açarak ya da 'nerede o eski günler?' demek yerine çalışmaya, Türkiye'de değer yaratmaya odaklandık. Zor bir yıl olmasına rağmen 30 milyar TL'yi aşkın ciroya ulaştık. Toplam market grupları içerisinde istihdam payımız yüzde 40'a, satış payımız yüzde 35,3'e, toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9,8'e ulaştı. 2018'de de tüm çalışanlarımızın aynı seviyede hizmet verebilmeleri, güçlü donanıma sahip olabilmeleri için tabiri yerindeyse Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. Yeni teknolojilere yatırım yapacağız. Üyelerimize, çalışanlarımıza, üreticimize, tedarikçimize, iş ortaklarımıza, marketlerimizden alışveriş yapan müşterilerimize değer yaratmak için çalışacağız. 2018 yılı hedeflerimiz ciroda yüzde 15 büyümek" dedi.

"Sayısal Büyümeye Odaklanmayın"

Üye kampında değişen tüketici davranışları ve alışveriş trendleri konusuna da değinen Mustafa Altunbilek; "Ekonomik gelişmeler, yaşanan dönüşüm, e-ticaret sektörünün güçlenmesi karşısında yeni adımlar atmalıyız. Uzun vadede karlılıkların korunması zor. Rekabet bugünden daha da zorlaşacak. Atacağımız adımlarda sayısal büyümeye değil, verimliliğe, iyi hizmete ve yenilenmeye odaklanacağız. Sahip olabildiğimiz, ölçebildiğimiz, matematiğini yapabildiğimiz, karlılığını görebildiğimiz mağazalar bizim. Bu yıl marketlerinde verimliliğe odaklananlar, karını yönetebilecek” açıklamasını yaptı.Yerel zincirlerin büyük buluşmasında Communication Partner Kurucu Ortağı Ufuk Çarşıbaşı ise katılımcılarla değişen tüketici trendleri, perakende iletişiminde yerellik algısını paylaştı.