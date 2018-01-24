Havacılık ve uzay sanayisi alanlarında Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacı için çözümler üreten ve başlıca Milli Muharip Uçak olmak üzere yeni projeler geliştirmeye başlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ihtiyacı olan mühendislerin eğitilmesi için 16 üniversiteyle birlikte çalışacak. Türkiye'de üniversite-sanayi ortaklığı kuracak yeni bir anlaşma daha imzalandı. TAI, geçmiş dönemlerde çeşitli şirketlerin birkaç üniversiteyle sınırlı kalan iş birliklerini çok dahakapsamlı hale getirdi.

Son zamanlarda T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı, HÜRKUŞ Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı gibi başarılı projeler geliştiren TAI, bu projelere ek olarak bu platformları üreterek farklı yöntemlerle geliştirmeye çalışıyor. Ürün portföyünü genişleterek yeni projelere imza atan TAI, T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk deneme sürüşünü bu sene yapmayı hedefliyor. TAI'nin sorumluluğunu üstlendiği projelere; Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi (HÜRJET), Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı, 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi, ATAK-2 ve uydu projeleri de eklenecek.

Mühendislik Eğitimi İyi Olan Üniversitelerle Çalışılacak

TAI'nin bütün bu projeleri başarıyla sonuçlandırması için en çok ihtiyaç duyduğu şey ise yetişmiş iş gücü, Firma, her sene başlıca mühendisler olmak üzere donanımlı personel alımıyla kadrosunu genişletiyor. TAI'nin iş olanağı sunduğu her yeni mühendisin projelere uyum sağlaması ve faydalı olması içinse 2 senelik bir sürece ihtiyaç duyuluyor.