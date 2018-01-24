2016 senesinde küresel finansal teknoloji (FinTech)'in yatırım değerinin 25 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna işaret eden Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, 2017 senesinde sanal paralara yapılan yatırımlar sebebiyle bu tutarın 22 milyar dolara gerilediğini aktardı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Serkan Ünsal, geçen sene Türkiye'de yatırım alan FinTech girişimlerinin yatırım tutarının 18.6 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin bu yatırım tutarıyla dünyada 28. sırada yer aldığını ifade etti. Türkiye'de FinTech'in talimatlarla yürüdüğünü dile getiren Ünsal, regülatörlerin yasa çıkardığını ve bu regülasyonlara uyum sağlanması için çok fazla FinTech girişiminin ortaya çıktığını söyledi.

Girişimcilerin "FinTech" ile ilgili görüşlerini değerlendiren Ünsal, yatırımcıların Fintech'te regülasyon olduğunu ve sınırlı bölge olarak nitelendirdiğini belirterek, bu düşüncenin yanlış olduğunu ve sınırsız düşünülmesinin gerekliliğini belirtti. Ünsal, regülasyonlar sayesinde girişimcilerin sayısının biraz arttığını fakat regülasyonlardan bağımsız düşünen girişimcilere ihtiyaç olduğuna değindi. Ülkenin İhtiyaçları Doğrultusunda FinTech Ortaya Çıkıyor