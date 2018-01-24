Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü
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Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü


Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-24 Saat: 14:05:35
Anasayfa Eko Gündem Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü

Startups.watch ve FintechStartup Kurucusu Ünsal, 2017 senesinde sanal paralara yapılan yatırımlar sebebiyle finansal teknoloji (FinTech)'in yatırım değerinin 22 milyar dolara gerilediğini dile getirdi.

2016 senesinde küresel finansal teknoloji (FinTech)'in yatırım değerinin 25 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna işaret eden Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, 2017 senesinde sanal paralara yapılan yatırımlar sebebiyle bu tutarın 22 milyar dolara gerilediğini aktardı. 

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Serkan Ünsal, geçen sene Türkiye'de yatırım alan FinTech girişimlerinin yatırım tutarının 18.6 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin bu yatırım tutarıyla dünyada 28. sırada yer aldığını ifade etti. Türkiye'de FinTech'in talimatlarla yürüdüğünü dile getiren Ünsal, regülatörlerin yasa çıkardığını ve bu regülasyonlara uyum sağlanması için çok fazla FinTech girişiminin ortaya çıktığını söyledi. 

Girişimcilerin "FinTech" ile ilgili görüşlerini değerlendiren Ünsal, yatırımcıların Fintech'te regülasyon olduğunu ve sınırlı bölge olarak nitelendirdiğini belirterek, bu düşüncenin yanlış olduğunu ve sınırsız düşünülmesinin gerekliliğini belirtti. Ünsal, regülasyonlar sayesinde girişimcilerin sayısının biraz arttığını fakat regülasyonlardan bağımsız düşünen girişimcilere ihtiyaç olduğuna değindi. 

Ülkenin İhtiyaçları Doğrultusunda FinTech Ortaya Çıkıyor

Bir ülkenin finans dünyasının hangi bölümü zayıfsa o noktada FinTech'in ortaya çıktığına işaret eden Ünsal, Çin'de kredi ve mortgage almanın zor olduğunu, bu nedenle Çin'de kredi FinTech'lerinin meşhur olduğunu anımsattı. Türkiye'de ise muhasebe, finansman, kredi skorlamanın yetersiz olduğunu bildiren Ünsal, bu alanlarda FinTech'in ortaya çıktığını anlattı. Türkiye'de ön muhasebe sektörü için paraşüt uygulamasının çıktığını belirten Ünsal, E-Fatura sayesinde bu işlerin dijitalleşti ortama daha kolay aktarıldığını ifade etti. Startups.watch ve FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, Türkiye'nin FinTech yatırımlarında dünyada ilk 20 sıraya girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 

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