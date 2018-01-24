Venezuela İle Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkmalı
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Venezuela İle Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkmalı


Venezuela İle Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkmalı
Venezuela İle Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkmalı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-24 Saat: 14:25:57
Anasayfa Yatırım Venezuela İle Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkmalı

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta özel sektör temsilcilerine seslenen Ekonomi Bakanı Zeybekci, bir senede dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkabileceğine işaret etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye seyahatinde Türk halkının sevgisini kazandığını dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son gelişmelerde ise Venezuela'nın Filistin'e, Kudüs konusunda verdiği destekle Türk halkının kalbindeki yerini güçlendiğini belirtti. Zeybekci, buna ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Maduro arasında da büyük bir dostluğun oluştuğunu ifade etti. 

Türkiye ve Venezuela arasında çok güzel iş fırsatları olduğunu belirten Zeybekci, bu planların faaliyete sokulması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. İki ülke arasında Ekonomik Ortaklık, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvik Edilmesi, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi gibi belirli sektörlere yönelik anlaşmalar düzenlediklerini belirten Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyarette bu anlaşmanın imzalanmasının planlandığını aktardı. 

Türkiye ve Venezuela arasında toplam dış ticaret hacminin 150 milyon dolar tutarında olduğunun bilgisini veren Zeybekci, bir senede dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartılabileceğine işaret etti. 2019 senesinin ilk aylarında daha farklı konulardan söz edileceğini belirten Zeybekci, Türkiye'nin kendi ekonomisini ve satın alma gücünü oluşturacağını ifade etti.  

Yatırımcılar Desteklenecek 

Türk yatırımcıların Venezuela'ya yapacağı yatırımları destekleyeceklerini anlatan Zeybekci, iş birliklerini bankacılık, finans, teknoloji, tarımsal üretim, petro kimya, savunma sanayisi, enerji, makine üretimi ve ormancılık gibi birçok sektörde güçlendireceklerini vurguladı. 

Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Zerpa, Türkiye ile yakın zamanda faaliyete geçirilecek anlaşmalardan faydalanacak şirketlerin yetkililerini Türk heyetiyle bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi. İki ülke devlet başkanları arasındaki başarılı ikili ilişkiler oluşması sayesinde Türkiye ve Venezuela ekonomilerinde önemli anlaşmalara imza atılacağına işaret eden Zerpa, bu iş birliklerinin devam edeceğini dile getirdi. 

Venezuela Simon Zerpa Nihat Zeybekci Nicolas Maduro Dış Ticaret
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