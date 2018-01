TOKYO, Ocak 24, 2018 — Nikkei Inc. tarafından 1997'de başlatılmış olan Çevre Yönetimi Araştırması, işletmelerin çevresel önlemleri ve yönetimsel verimliliği geliştirme çabalarını değerlendiren yıllık bir araştırmadır. Bu yılki araştırma da 1,724 şirkete gönderilen ve 395 şirket tarafından yanıtlanan bir anket temel alındı.

Üreticilik kategorisinde, her şirketin çevre yönetimi düzeyi, beş ölçüte göre değerlendirildi: Çevre yönetimi yapısının yükseltilmesi, kirlenme ve biyoçeşitlilik ile ilgili önlemler, kaynak geri dönüştürme, çevresel ürün politikası ve küresel ısınmaya karşı önlemler. Derecelendirme ise bu ölçütlerin toplam puanlarına göre yapılıyor.

Canon, bu yılın araştırmasında, kaynak geri dönüştürmede tam puan aldı. Bu başarı, kullanılmış çok işlevli ofis cihazları, toner ve mürekkep kartuşları için tekrar kullanım ve geri dönüştürme sistemleri gibi "üründen-ürüne" geri dönüştürme girişimleri sayesinde elde edildi. Şirket, buna ek olarak, çok işlevli ofis cihazları ve bazı üretim yazıcılarının CO 2 emisyonlarını sıfıra indirme gibi faaliyetlerle, diğer ölçütlerde de yüksek puanlar aldı. Canon'un kazandığı toplam puan (500 üzerinden) 491 oldu ve üretici kategorisinde üst üste ikinci kez birinci oldu.

Canon, 2008'de başlatılan “Yeşil için Eylem” çevresel vizyonu kapsamında, her ürünün yaşam döngüsündeki CO 2 emisyonlarını yılda %3 düşürmeyi hedefliyor ve üretim tesislerinde enerji tasarrufu, dağıtımda şekilsel bir değişim, ürün kullanımı süresinde enerji tüketimini düşürme, ürün yeniden üretimi*, parçaların tekrar kullanımı ve tüketim malzemelerinin geri dönüşümü gibi girişimler yoluyla proaktif çabalarda bulunuyor. Sonuç olarak, 2016'daki ürün başına yaşam CO 2 emisyonları, 2008 değerlerinin yaklaşık %34'ü oldu; yani ortalama düşüş yılda yaklaşık %5'i buldu.

Canon'un Yeşil için Eylem çevresel vizyonu, teknoloji ve geliştirilmiş yönetim verimliliği yollarıyla hem yaşam tarzlarını, hem de küresel çevreyi zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Canon, bu çevresel vizyonun gereği olarak, ürünlerin yaşam döngülerinin tümünde (Üretim, Kullanım, Geri Dönüşüm), müşterileri ve iş ortakları ile birlikte düzenlediği faaliyetleri genişletmeye devam ederek çevresel yükü azaltmaya çalışıyor.

* Kullanılmış ürünlerin parçalarından tekrar kullanılabilecek olanlarını seçme, bunları temizleme, onarma ve yeni ürünler imalatında kullanma sürecidir. Tekrar üretilen ürünlerin, tam olarak yeni parçalarla üretilmiş ürünlerle aynı kalite düzeyinde oldukları sevk edilmeden önce onaylanmaktadır.