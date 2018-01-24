Resmi Gazete'nin bugün yayımladığı Başbakan Binali Yıldırım imzalı genelgede, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları ile gündem maddelerine ilişkin ilgili bakanların katılımı ile "Yerlileştirme Yürütme Kurulu"nun oluşturulduğu açıklandı. Sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi planlanıyor.

Kurul, Türkiye sanayisinin ithalat bağımlılığının azaltılması ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artmasına destek sağlayacak programların faaliyete sokulması için oluşturulduğu belirtildi. Kurulun sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı tarafından yürütülecek. Kurulun yürüttüğü çalışmalarla ortak çalışılmasının, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat içindeki payın arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Türk Sanayisinin Rekabet Gücü Artacak

Yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre şekilde geliştirilmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması için "Yerlileştirme Yürütme Kurulu" oluşturulması hakkında genelge Resmi Gazete'den bildirildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasının ardından yayımlanan genelgede, bu kurulun ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Maliye Bakanlarının yanı sıra gündem maddelerine yönelik bakanların katılımıyla kurulacağı ifade edildi.