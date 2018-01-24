Türkiye’nin bir numaralı turizm pazarı Almanya’nın Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Dr. Michael Frenzel, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Bu akşam (24 Ocak) gerçekleştirecek TTYD geleneksel yemeğinde ana konuşmacı olan Frenzel, yarın da EMITT’in açılış törenine katılacak.

2018 yılında turizminin seyrini belirleyecek etkinlikler dizisi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin bu akşam (24 Ocak) gerçekleştireceği geleneksel değerlendirme ve vizyon yemeği ile başlıyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Almanya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Michael Frenzel’in ana konuşmacı olacağı buluşmaya, TTYD Başkanı Oya Narin ev sahipliği yapacak.

Yarın (25 Ocak) başlayacak olan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

EMITT öncesi sektörün en etkili bileşenlerini bir araya getiren yemekte, 2017 yılında Türkiye turizminin geldiği nokta ve 2018 hedefleri ele alınacak.

Turizm Gurusu Frenzel’den İpuçları

Almanya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Michael Frenzel, yapacağı konuşmada Almanya’dan bakıldığında 2018 sezonunun Türkiye turizmi açısından nasıl göründüğü sorusuna açıklık getirecek. Aynı zamanda Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) eski Başkanı ve BM Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Özel Elçisi olan Frenzel, konuşmasında; dünya turizminin 2017’deki durumu, hangi coğrafyaların yükselişte olduğu, Brexit’in muhtemel etkileri, turizm yatırımlarının hangi ülkelerde yoğunlaştığı ve 2018’de dünyada turizmin nasıl bir seyir izlemesinin beklendiği gibi konulara değinecek.

EMITT Bu Yıl Rekor Bekliyor

Dr. Frenzel, yarın da (25 OCAK) bu yıl 22. kez düzenlenen ve rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT’in açılış törenine katılacak. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin iş ortaklığı ile düzenlenecek EMITT’i bu yıl 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 28 Ocak’a kadar sürecek olan EMITT, ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak.