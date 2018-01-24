Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, 25 Ocak Perşembe günü Frankfurt’ta toplanacak. Toplantıdan sonra banka faiz kararını açıklayacak. ECB Başkanı Mario Draghi, alınan kararlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenleyecek. Toplantıda ECB'nin, faiz kararını değiştirmesi ve parasal genişleme programına yönelik yeni bir tedbir planı aldığı düşünülmüyorken, enflasyon dinamiklerine vurgu yapılacağı düşünülüyor. bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi yükselirken, işsizlik kademeli olarak geriliyor. Euro Bölgesi'nin bildirdiği son verilere göre, ekonomik genişlemenin günden güne daha kuvvetli ve geniş tabanlı olmasına rağmen fiyatlardaki gelişmelerin sürdürülebilir olmadığı belirtildi.

Enflasyonda Dikkatli Adımlar Atılıyor

En düşük seviyelerden beri enflasyon konusunda temkinli ilerleyen ECB Başkanı Mario Draghi, şu an enflasyonda devamlı bir düzelmenin kabul edilmesi için 4 kriter belirlendiğini anlattı. Bu kriterlerden birincisi manşet enflasyonun orta vadeli dönemde yüzde 2 oranının altında kalması fakat yüzde 2’ye yakın seviyede ilerlemesi, ikincisi enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyesinde yeterli güvenle istikrarlı hale gelmesi, üçüncüsü enflasyonun kendi kendini sürdürebilir hale gelmesi unsurları mevcut. Dördüncü kriter ise para politikasının güçsüzleşen desteğiyle dahi yörüngesini koruması ve ölçünün herhangi bir Euro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, tamamen Euro Bölgesi'nin enflasyonu olması olarak belirtildi.

Konuya ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda ING Group Euro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden-Houte, ECB'nin bu hafta düzenlediği toplantısında bir değişiklik öngörmediklerini belirterek, parasal genişleme politikasının Eylül ayına kadar sürdürüleceği ve parasal genişleme politikasının sonlandırılmadan önce de bir faiz artırım kararının beklenmediğini dile getirdi.