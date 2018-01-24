24 Ocak Çarşamba günü halka arz edilen Trabzon Liman İşletmeciliği’nin, borsa ve yatırımcılar için hayırlı olması dileklerinde bulunan ve Türkiye’yi güçlendirmesini dileyen Bakan Özlü, yapılan bu halka arzın liman işletmeciliği alanında bir ilk olduğuna işaret etti. Buna ek olarak arz paylarının tümünün yurt içinde olmasının da önemine dikkat çeken Özlü, Trabzon Limanı'nın büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biri olduğunu belirtti. İpekyolu’nun son noktası olan ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı konumunda olan Trabzon Limanı'nın Türkiye'nin dışa açılan kapısı niteliğinde olduğunu dile getiren Özlü, Türkiye ekonomisine önemli derecede fayda sağlayan limanın, Albayrak Grubu ile alanında uzman bir işletmecilik yapısına kavuştuğunu ifade etti. Liman işletmeciliğinin bu yüzyılda, en stratejik sektörlerden biri konumunda olduğunu aktaran Özlü, denizciliğin dinamik bir sektör olduğunu, bu nedenle limanlara bir bütün olarak yaklaşmanın gerekliliğini belirtti.