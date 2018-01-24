Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
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Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi


Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-24 Saat: 15:30:16
Anasayfa Eko Gündem Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin halka arzının, liman işletmeciliği sektöründe bir ilk olduğuna işaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu halka arzların tümünün yurt içinde gerçekleşecek olmasının da oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Albayrak Grubu’nda işletme hakkı bulunan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin halka arzı için düzenlenen törene Bakan Faruk Özlü katılımda bulundu. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciği A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın katılımıyla tören başladı. Gong töreninde konuşma yapan Bakan Özlü, 2018 senesinin ilk halka arzı olan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, Borsa İstanbul ve halka açıldığı törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.  

Arz Paylarının Tümü Yurt İçinde Kaldı 

24 Ocak Çarşamba günü halka arz edilen Trabzon Liman İşletmeciliği’nin, borsa ve yatırımcılar için hayırlı olması dileklerinde bulunan ve Türkiye’yi güçlendirmesini dileyen Bakan Özlü, yapılan bu halka arzın liman işletmeciliği alanında bir ilk olduğuna işaret etti. Buna ek olarak arz paylarının tümünün yurt içinde olmasının da önemine dikkat çeken Özlü, Trabzon Limanı'nın büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biri olduğunu belirtti. İpekyolu’nun son noktası olan ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı konumunda olan Trabzon Limanı'nın Türkiye'nin dışa açılan kapısı niteliğinde olduğunu dile getiren Özlü, Türkiye ekonomisine önemli derecede fayda sağlayan limanın, Albayrak Grubu ile alanında uzman bir işletmecilik yapısına kavuştuğunu ifade etti. Liman işletmeciliğinin bu yüzyılda, en stratejik sektörlerden biri konumunda olduğunu aktaran Özlü, denizciliğin dinamik bir sektör olduğunu, bu nedenle limanlara bir bütün olarak yaklaşmanın gerekliliğini belirtti. 

Bu anlamda Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda sektörde fark yarattığına işaret eden Özlü, 45 milyon dolar tutarında makine parkı yatırımı ile limanın senelik 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesinin 10 milyon tona çıktığını bildirdi. 

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