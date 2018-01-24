Köprü ve otoyollardan elde edilen gelirin, 2017 senesinin Aralık ayı itibarıyla 1 milyar 458 milyon 77 bin 516 lira olduğu tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nin elde ettiği veriler kapsamında, Aralık 2017 tarihi itibarıyla köprü ve otoyollardan 46 milyon 980 bin 297 adet araç geçti. Bu araç geçişlerinden elde edilen gelir, 124 milyon 908 bin 433 liraya ulaştı. Araçların 30 milyon 399 bin 145 adedi otoyolları kullandı ve bu araçların geçişinden 91 milyon 949 bin 841 lira gelir elde edildi.

15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 2017 senesinin Aralık ayında 16 milyon 581 bin 152 adet araç sahibinden 32 milyon 958 bin 592 lira ücret toplandı. Bu dönemde köprü ve otoyollardan geçen 458 milyon 339 bin 669 adet araç üstünden 1 milyar 458 milyon 77 bin 516 lira gelir sağlandı. Elde edilen bu tutarın, 1 milyar 95 milyon 754 bin 414 liralık bölümü otoyollardan, 362 milyon 323 bin 102 liralık bölümü ise köprülerden geçen araçlardan sağlandı. 2017 senesinin 12 aylık dönemi boyunca otoyolları 308 milyon 930 bin 213 adet, köprüleri ise 149 milyon 409 bin 456 adet araç kullandı.

Boğaz köprülerinde 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25 oranında, 3. 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırılmış. Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25 oranında, 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 15 oranında, 3. 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırılmış.