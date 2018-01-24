Türkiye’de çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine odaklanan programlar sunan Da Vinci Learning Televizyon Kanalı’nın çocuklara bilimi sevdiren ünlü atölyeleri, sömestr tatili boyunca Marmara Forum Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen Robotik Planet etkinliğinde çocuklarla buluşuyor.

5-12 yaş arası tüm çocukların 20 Ocak – 04 Şubat tarihleri arasında her gün ücretsizolarak katılabileceği Robotik Planet atölyelerine aileler ilk haftadan yoğun bir ilgi gösterdi. Robotik Planet etkinliğinde Arduino, Kodlama, Lego Mindstorms, Artırılmış Gerçeklikle Boyama, Makey Makey, 3D Yazıcı ve Tasarım konularında eğitimler alan çocuklar, birbirinden faydalı atölyelere katılarak bilim ve eğlenceyi bir arada deneyimliyor.

Jr. Robotics Bilim Okulu uzmanları tarafından verilen eğitimlerde çocuklar, Scratch ile uygulama geliştirirken üretken düşünme becerilerini, sebep sonuç ilişkilerini kurabilmeyi geliştiriyor ve kendi oyun programları yapıyorlar. Lego Mindstorms atölyelerinde ise, kendi robotlarını tasarlıyor, inşa ediyor ve onları programlayarak harekete geçiriyorlar.

Arduino, son yılların en popüler elektronik kontrol sistemleri geliştirme kartlarından biri. Kullanımının kolay olması ve açık kaynak kodlu olması sebebi ile çocuklara oyun oynayarak algoritma ve programlama yeteneği kazandırıyor. Çocukların kodlama yeteneğini hayal dünyası ile birleştirerek değişik platformlar sunan Arduino atölyeleri, Da Vinci Learning Robotik Planet etkinliğinin en sevilen eğitimleri arasında yer alıyor.

Çocuklara 3 boyutlu yazıcıların nasıl çalıştığının, hayatın içinde ne gibi işlerde kullanıldığının anlatıldığı 3D Yazıcı ve Tasarım atölyelerinde çocuklar, çizim programları ile dijital olarak hayal ettikleri nesneleri üretip, fiziksel olarak dokunacakları objelere çeviriyorlar.

Da Vinci Learning’in Robotik Planet etkinliğinin Makey Makey bölümünde ise çocuklar devreleri kullanarak canlıları veya bitkileri nasıl iletken olarak kullanabileceklerini ve bunlarla nasıl müzik yapabileceklerini öğrenirken, Artırılmış Gerçeklik (AR) ile gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen fiziksel görünümünü deneyimliyorlar.

Çocuklar, Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen Da Vinci Learning Robotik Planet Etkinliğine 04 Şubat, Pazar gününe kadar her gün 12.00 – 20.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz katılabiliyorlar.