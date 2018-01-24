Davos Zirvesi'nde Şimşek Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu
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Davos Zirvesi'nde Şimşek Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu


Davos Zirvesi'nde Şimşek Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu
Davos Zirvesi'nde Şimşek Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-24 Saat: 15:54:53
Anasayfa Eko Gündem Davos Zirvesi'nde Şimşek Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Gümrük Birliği'nin orta vadeli sürede genişletilmesinin Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda olduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB ile ilişkilerin ucu ucuna kurtarıldığına yönelik habere, ilişkilerin son anda kurtarıldığı yönünde bir cevap verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, operasyonun Türkiye Ekonomisine olan etkisini sınırlı gördüğünü dile getirdi. Zeytin Dalı Harekatının ciddi bir operasyon olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu gelişme ile Türkiye'nin gücünün diğer ülkeler tarafından görüldüğünü belirtti. Bunun yanı sıra mali tarafın da kuvvetli bir seyir izlediğine işaret eden Şimşek, 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için ziyaret ettiği Davos'ta gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Küresel ekonomik krizden sonra Türkiye'nin bir toparlanma süreci içinde olduğunu dile getiren Şimşek, diğer yönleriyle ise bazı problemlerin ve şokların yaşanmaya devam ettiğini aktardı. 

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi hakkında sorular üstüne Başbakan Yardımcısı Şimşek, orta vadeli süreçte anlaşmanın iyimser olduğunu, kısa vadede ise Avrupa'nın rasyonel davranmadığını belirtti.  

Türkiye Diğer Ülkelerle Siyasi Gerilim Yaşamak İstemiyor

Türkiye'nin bazı ülkelerle olan siyasi sorunlarının konu edildiğini anlatan Şimşek, bu problemlerde ilgili bazı olumlu gelişmelerin olduğunu, Almanya ile bazı temaslar kurulduğunu aktardı. Hollanda ve Avusturya ile ise ilerleyen süreçte ilişkilerin iyileştirilmesinin planlandığına değinen Şimşek, hiçbir ülkeyle siyasi gerilim yaşamak istemedilerini dile getirdi. Diğer ülkelerin teröre karşı güçlü bir duruş sergilemelerini istediklerini ifade eden Şimşek, Avrupalı müttefiklerle ve ticari partnerlerle başka bir sorunlarının olmadığını belirtti. Şimşek, ilerleyen süreçte Türkiye'nin terörle mücadelesinin daha iyi kavranacağını vurguladı. 

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