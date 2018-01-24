Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, operasyonun Türkiye Ekonomisine olan etkisini sınırlı gördüğünü dile getirdi. Zeytin Dalı Harekatının ciddi bir operasyon olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu gelişme ile Türkiye'nin gücünün diğer ülkeler tarafından görüldüğünü belirtti. Bunun yanı sıra mali tarafın da kuvvetli bir seyir izlediğine işaret eden Şimşek, 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için ziyaret ettiği Davos'ta gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Küresel ekonomik krizden sonra Türkiye'nin bir toparlanma süreci içinde olduğunu dile getiren Şimşek, diğer yönleriyle ise bazı problemlerin ve şokların yaşanmaya devam ettiğini aktardı.

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi hakkında sorular üstüne Başbakan Yardımcısı Şimşek, orta vadeli süreçte anlaşmanın iyimser olduğunu, kısa vadede ise Avrupa'nın rasyonel davranmadığını belirtti. Türkiye Diğer Ülkelerle Siyasi Gerilim Yaşamak İstemiyor