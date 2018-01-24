Hükümet Büyüme Verisini Destekleyecek Çalışmalar Yapacak
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Hükümet Büyüme Verisini Destekleyecek Çalışmalar Yapacak


Hükümet Büyüme Verisini Destekleyecek Çalışmalar Yapacak
Hükümet Büyüme Verisini Destekleyecek Çalışmalar Yapacak Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-24 Saat: 16:06:37
Anasayfa Eko Gündem Hükümet Büyüme Verisini Destekleyecek Çalışmalar Yapacak

2018 senesine yönelik yüzde 5 seviyesinde öngörülen büyüme verisini yükseltebilmek adına hükümet yeni bir torba yasa hazırlığına girdi.

Piyasaların 2018 senesi ve 2019 senesi adına büyüme verilerine yönelik beklentileri yüzde 4 seviyesinin altında seyrederken, ekonomi yönetimi yüzde 5 seviyesinin altında gözlemlenecek bir büyüme oranının seçenekler arasında dahi değerlendirmeye alınmadığını bildiriyor. Bu kapsamda 2018 senesi için öngörülen yüzde 5 seviyesindeki büyümeyi daha yukarılara çekebilmek adına yeni bir torba tasarının hazırlandığı ifade edildi.

Yüzde 5'in Altındaki Büyüme Yeterli Değil

OVP çerçevesinde hem bu sene hem de önümüzdeki sene içerisindeki büyüme oranı yüzde 5.5 seviyesinde öngörülürken, Reuters'a bilgi aktaran ekonomi yetkilileri, yüzde 5 seviyesindeki bir büyüme oranının yeterli olmayacağını kesin bir dille belirterek, üretime, işverenlere, istihdama ve reel sektöre ilişkin ek destekler sunulacağına vurgu yapıyor. 

Hükümet yetkililerinin görüşleri kapsamında yüzde 4 seviyesinin altında kalacak bir büyümenin, işgücüne katılım da göz önüne alındığında işsizliği artıracağı ve bununla beraber ekonomide çeşitli problemleri beraberinde getirebileceği belirtiliyor. 

Bahsi geçen büyüme oranının kabul görmesiyle Türkiye'nin geriye gideceği ve işsizliğin tetiklenebileceği savunulurken, bu sebeplerden dolayı büyümenin OVP hedefinden aşağıda kalmasına müsaade edilmeyeceği dile getiriliyor. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir ekonomi yetkilisi, büyümeye destek verecek yeni kararların alınabileceğini ve bu kapsamda örnek olarak OSB ile KOBİ'lere özgü bazı yeni teşviklerin yapılabileceğini dile getirdi.

Torba Yasa Yakın Zamanda Meclis Gündeminde

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise gerçekleştirdiği açıklama çerçevesinde, kamu maliyesinin, ekonomiye büyüme bakımından destekleyici unsurlar getireceğini ifade etti. 2018 senesinde yatırım yönünde makina teçhizat harcamalarına destek verecek birtakım düzenlemeler gerçekleştirilmesi gerektiğinin gözüktüğünden bahseden Ağbal, bu konuyla alakalı hazırlıkların tamamlandığını işaret etti. 

Ağbal konuşması sırasında 2018 senesinde yatırımları ve istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasının yakın bir zaman dilimi içerisinde Meclis gündemine getirilmesinin düşünüldüğünü vurguladı. 

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