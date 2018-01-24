BKM Genel Müdürü olarak görev yapan Canko, katılım gösterdiği toplantı çerçevesinde ülke genelinde geçtiğimiz sene içerisinde yapılan gerçekleşmeler ile gelecek döneme yönelik beklentilerini paylaştı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin verileri doğrultusunda 2017 senesindeki kredi kartı sayısının, bir önceki seneye kıyasla yüzde 6 seviyesinde artış göstererek 62.4 milyona yükseldiğinden bahseden Canko, bireysel kredi kartına sahip olan kişilerin sayısının ise 2017 senesinde 224.5 milyona çıktığını vurguladı.

Kredi Kartı Ödemeleri 606 Milyar Lira

2017 senesinde kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin yüzde 13 seviyesinde artarak 606 milyar TL olduğunu dile getiren Canko, kartlı ödemelerde banka kartı kullaınmlarında tüketicilerin alışkanlıklarının değişim gösterdiğini belirtti.

Geçtiğimiz sene banka kartlarıyla yapılan ödemelerin ilk kez banka kartıyla nakit çekim işlemlerini geçtiğini vurgulayan Conko, ülkenin 2023 senesinde nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefine doğru giden yolda hızını artırdığını gördüklerini işaret etti.

Geçtiğimiz sene içerisinde internet üstünden gerçekleştirilen ödemelerde de artışın devam ettiğini bildiren Canko, 2016 senesi içerisinde 68.4 milyar TL seviyesinde bulunan online ödemelerin, 2017 senesinde son beş senelik zaman diliminin en büyük büyümesini göstererek yüzde 45 oranında artış gösterip, 99.1 milyar TL seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Geçtiğimiz senede ülke genelinde temassız özelliği bulunan terminal adedinin 879 bine çıktığından bahseden Canko, 2014 senesinde bahsi geçen özellikli terminal adedinin 97 bin adet olduğunu hatırlattı.

Temassız Ödemeye Güven Duyuyor

Tüketicilerin güven duyarak daha yüksek tutarlı işlemlerde temassız ödeme yöntemini kullandığının altını çizen Canko, temassız işlemlerin 2016 senesinde 45 milyon adet olduğunu, 2017 senesinde ise yüzde 96 oranında bir artışla 88 milyon seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Temassız kartlarda dolandırıcılık yapıldığına yönelik sosyal medya platformlarında şehir efsaneleri diye tabir edilen iddialar dolandığına vurgu yapan Canko, bu tarz bir durumun söz konusu dahi olmadığını ifade ederek, temassız kartların en hijyenik ve en hızlı ödeme olduğunu sözlerine ekledi.