Banka kartlarının ve kredi kartlarının online ödemelerde kullanılabilmesi adına 31 Ocak 2018 tarihinde sonlanacak olan kart sahibinden onay alma süresinin uzatılmayacağı belirtilirken, konu hakkında uyarılar gelmeye devam ediyor.

Tüketicilerin bahsi geçen konuda mağdur olmamaları adına üst üste uyarılar yapılırken, sanal kartlar ve otomatik fatura talimatı şeklindeki düzenli ödemelerin kapsam dışında olduğu ifade edildi.

Basın mensuplarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan edindiği bilgiler doğrultusunda, kartların online işlemlerde kullanılabilmesi adına kart sahiplerinden onay alınması için verilen sürenin uzatılmayacağı dile getirilirken, söz konusu onayla alakalı karar çerçevesine sanal kartların girmediği bildirildi.

Öte yandan konu hakkında gelen uyarılar ise şu şekilde;

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ'nin Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, ülke genelindeki kredi kartlı ödeme sistemlerinin her sene büyüme gösterdiğini dile getirerek, bu hızlı büyümeye doğru orantılı olarak internet üstünden gerçekleştirilen işlemlerin de hız kazandığına değindi.

Kart Sahipleri İstedikleri Zaman Kartlarını Açtırabilir

Geçtiğimiz sene iş yerlerinde gerçekleştirilen kartlı ödeme işlemlerinin cirosunun yüzde 14 seviyesinde artış gösterdiğini belirten Evlioğlu, vatandaşların bankalarla iletişim kurarak istedikleri zaman kartlarını internet alışverişlerine açtırabileceklerine vurgu yaptı.

Bankalarca kart sahiplerinin ve iş yerlerinin korunması adına çok sayıda güvenlik önlemi alındığına dikkatleri çeken Evlioğlu, bunun yanında e-ticaret ekosisteminin oluşturulması adına kart sahiplerine ve iş yerlerine de büyük sorumluluğun düştüğünü belirtti.

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu'nun Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ayşenur Hıçkıran ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal tüketiciler koruma görevi kapsamında, alınan karar doğrultusunda, kartlarını online işlemlerde kullanmak istemeyen kart sahiplerine açma kapama imkanı verildiğini anımsattı.

3D İşlem Sırasında Müşterilere Anında Hizmet

Belirtilen süreye kadar onay işlemini yapmayan tüketicilerin kartlarının online alışverişlere kapalı olacağına değinen Hıçkıran, Denizbank'ın müşterilerinin istedikleri her zaman kartlarını online işlemlere açtırabileceklerini ve buna ilave olarak 3D Secure işlem sırasında müşterilere anında hizmet verilecek doğrultuda altyapılarının hazırlandığını belirtti.

İş Bankası tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun talimatları gereğince kart sahiplerinin online işlemleri 31 Ocak'a kadar yapabileceği, onay alınmaması halinde bu tarihten sonra kartların online alışverişe kapalı olacağı bildirildi.

Kredi kartlarından gerçekleştirilen otomatik fatura ödemelerinin yasal düzenlemeler kapsamında bankacılık sektörü içerisinde internet alışverişi sayılmamasından dolayı yapılan düzenlemeden etkilenmeyeceği ifade edilirken, kurumların kendilerine ait web siteleri üstünden gerçekleştirilen anında fatura ödeme işlemlerinin ise bir e-ticaret işlemi kapsamına girdiği ve bu doğrultuda onay verilmemesi halinde anında fatura ödenmesinin söz konusu olmayacağı bildirildi.