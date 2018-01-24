Bireysel Yatırımcılar Kripto Para Piyasasından Korunmalı!
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Bireysel Yatırımcılar Kripto Para Piyasasından Korunmalı!


Bireysel Yatırımcılar Kripto Para Piyasasından Korunmalı!
Bireysel Yatırımcılar Kripto Para Piyasasından Korunmalı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-24 Saat: 17:26:52
Anasayfa Eko Gündem Bireysel Yatırımcılar Kripto Para Piyasasından Korunmalı!

UBS Başkanı Axel Weber, bireysel yatırımcıları sanal para birimi Bitcoin hakkında uyardı.

Kripto paraların başında gelen ve fiyatlarında yaşanan hareketlenmelerden dolayı gündemden bir türlü düşmeyen Bitcoin hakkında uyarılar gelmeye devam ediyor. Bitcon için ekonomistlerden Merkez Bankalarına, profesörlerden bir çok ülkenin hükümetine kadar çok sayıda uyarı yapılmışken, son uyarı ise dünya genelinde en büyük varlık yöneticisi konumunda bulunan UBS Bankası'nın Başkanlığını yapan Axel Weber'den geldi. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde çeşitli konular hakkında görüş bildirmek için bir araya gelen milyarderler, yatırımcılar ve dünya liderleri, cinsel istismar  ve yapay zekanın getirmiş olduğu riskler ile fırsatlar konusunda değerlendirmelerde bulundular. 

Bitcoin Hakkında Uyardı

Davos Zirvesi'nde konuşma gerçekleştiren UBS Group AG Başkanı olan Axel Weber ise, son günlerin en sık konuşulan konularından biri olan sanal para birimi Bitcoin hakkında açıklamalarda bulundu.

UBS'in sanal para birimi Bitcoin'e yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını dile getiren Weber, Bitcoin'i bireysel müşterilere de tavsiye etmediğini bildirdi. Artan regülasyonun sanal para birimi Bitcoin'in değeri göz önüne alındığında ağır bir düşüş yaratabileceğine vurgu yapan Weber, Bitcoin'i bireysel müşterilere tavsiye etmemesinin nedeni olarak ise yeterli bilgiye sahip olmamalarını gösterdi. 

NASAA'da Bireysel Yatırımcılara Uyarı Yapmıştı

Öte yandan bu senenin başlarında NASAA ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'da bireysel yatırımcılara sanal para birimleri ile ICO'lar konusunda uyarılarda bulunmuştu. NASAA'nın bireysel yatırımcılara ilişkin uyarı yapmasının nedeni ise UBS Başkanı Weber'in nedeni ile aynıydı. 

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