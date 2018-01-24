Ziyaret ve toplantı için Rize'ye giden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 53 Gazeteciler Derneği'ne ziyareti sırasında faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktararak, değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde ve dünya genelinde en büyük problemin işsizlik olduğunu dile getiren Uzunkaya, istihdama ilişkin meslek kuruluşlarının 4 defa toplanarak, burada alınan kararlar neticesinde eğitimin, iş gücünün, piyasaların, nitelikli eleman yetiştirilmesinin ve 2017 senesine yönelik performansın değerlendirmelerinin yapıldığını belirtti.

Rize'nin üniversite mezunu olan kadınların en fazla istihdamının sağlandığı il olarak göze çarptığını söyleyen Uzunkaya, ülke olarak kadın istihdamı konusunda en yüksek başarının gösterildiğini ifade etti. 2017 senesi içerisinde 1 milyonu aşkın istihdam sağlandığına vurgu yapan Uznkaya, 2018 senesine ise daha geniş bir kapsamla girildiğini işaret etti.

Çalışan Annelere 400 TL Kreş Yardımı

Kadınların sanayi kuruluşlarında iş gücüne katılımını sağlayabilmek adına bazı teşvikler getirildiğinden bahseden Uzunkaya, çocukların kreşlerde kalabilmesi için aylık olarak 400 TL yardım yapılacağını vurguladı.

Her iş ve işçi adına 773 liralık teşvik sağlandığını dile getiren Uzunkaya, bu rakamın 883 liraya çıkarıldığını ve bu çerçevede teşviklerin 2 bin TL seviyesini gördüğünü belirtti. 54 liradan oluşan cep harçlığının 61 liraya yükseltildiğine değinen Uzunkaya, küçük esnafla ilgili olarak ise imalatta ustalık belgesi alanlara yönelik iş yerinin 1 ay ücret ödeyeceğini, kalan ayların ücretini ise İŞKUR'un vereceğini açıkladı.

Günlük Yevmiye 61 TL

Kurs sürelerinin 8 ay olarak belirlendiğinden bahseden Uzunkaya, bu kurslara katılım gösteren kişilere günlük bazda 61 TL ödeme yapılacağına dikkatleri çekti. Öte yandan İŞKUR'un bünyesinde 7 binden fazla kişinin çalıştığını söyleyen Uzunkaya, Avrupa ülkelerinde bahsi geçen rakamın 10 kat fazla olduğunu fakat aynı verimin sağlanamadığını sözlerine ekledi.