Ankara'da bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu binasında toplam 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılım gösterdiği Esnaf Buluşması toplantısı kapsamında Başbakan Binali Yıldırım önemli mesajlar verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın toplantı çerçevesinde esnaflara avantaj sağlayacak bir kaç yenilik adına ilgili bakanlığa talimat verdiği bildirildi.

Ticari Araç Alımlarında ÖTV Müjdesi

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Başbakan Binali Yıldırım'ın toplantı esnasında esnaf ve sanatkarlarla alakalı olarak önem arz eden mesajlar aktardığını dile getirerek, özellikle sabahın erken saatlerinde işe başlayıp, akşam geç saatlere kadar direksiyon sallayarak ekmeğinin peşinde koşan ticari araç sahibi esnaflar adına bütün ticari araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılması için bir faaliyet yürütülmeye başlandığını duyurdu.

Bahsi geçen konunun müjdesinin ilerleyen günlerde duyurulmasını beklediklerinden bahseden Dinçer, yine Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği mesajlar arasında, esnafların ve sanatkarların tabi tutulduğu basit usul verginin tümüyle kapsam dışı bırakılması adına çalışmalara başlanması için talimat verilmesinin bulunduğunu belirtti.

Basit Usule Tabi Esnafların Katkısı Yüzde 0.5

Daha öncesinde hükümet gözetiminde gerçekleştirilen görüşmelerde senelik bazda geliri 8 bin TL'nin alt seviyesinde bulunan esnafların basit usul vergiye tabi tutulduğunu hatırlatan Dinçer, söz konusu usule tabi olan esnafların Türkiye ekonomisine olan katkılarının yüzde 0.5 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu oranın, katkı payı az olmasından kaynaklı olarak tümüyle kapsam dışında bırakılması için talep sunduklarını ifade eden Dinçer, Başbakan Binali Yıldırım'ın bu çerçevede bir çalışma yürütülmesi adına Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini sözlerine ekledi.