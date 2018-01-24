Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, 2018 yılının ilk ayını tamamlarken Türkiye ekonomisi ve piyasalar ile aracı kurumlar arasında gerçekleşen dinamik sektörü yorumladı.

2018 yılında ekonomik büyüme oranı olarak %5’lik bir hedef koyulmasını normal bir büyüme hızı olarak yorumlayan Topaç, ekonomik krizden sonra hem piyasaların hem de borsadaki durumun pozitif bir şekilde etkilenmesinin çok nadir görülebileceğini ifade etti. Türkiye için ekonomik durum ve dengelerin olumlu olduğunu da yorumlayan Topaç, bu tip bir durumun 10 yılda bir gerçekleşeceğini ifade etti.

2018 Türkiye Açısından Olumlu Bir Yıl

2018 yılında jeopolitik risklerin ve belirsizlerin gündeme oturduğunu da belirten Topaç, bu risk ve belirsizlikler ile yaşamaya şirketlerin ve yatırımcıların alışacağını belirtti. Türkiye’de yer alan piyasaların önünün açık olduğunu, borsa için hedeften daha çok yükselişe geçtiğini ve 2018 ile 2019 yıllarının Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Topaç’a göre, Türkiye’nin unutmaması gereken tek sorun cari açık sorunu oldu.

Yatırımcılar İçin Seferberlik Yapılmalı

Yapmış olduğu yorumlarda sermaye piyasalarına da değinen Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, sermaye piyasalarının gelişmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini dolayısı ile bankacılık faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini savundu. Yatırımcı kişilere güven verildiği takdirde sermaye piyasalarının gelişeceğini vurgulayan Topaç, Türkiye’de birçok sayıda yatırımcı olduğunu ve bu yatırımcıların tek eksiğinin güven sorunu olduğunu vurguladı.

Yabancı yatırımcıların yaşamış olduğu zorluklara da değinen Topaç, yabancı yatırımcılar için hesap açma işleminin bile oldukça zor olduğunu dolayısı ile bu devirde böyle sorunların olmaması gerektiğini vurguladı.