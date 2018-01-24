KOBİ’lere Başbakan Yıldırım’dan Müjde!
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KOBİ’lere Başbakan Yıldırım’dan Müjde!


KOBİ’lere Başbakan Yıldırım’dan Müjde!
KOBİ’lere Başbakan Yıldırım’dan Müjde! Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-24 Saat: 19:24:15
Anasayfa Eko Gündem KOBİ’lere Başbakan Yıldırım’dan Müjde!

Başbakan Yıldırım bugün gerçekleştirilen AKP TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında KOBİ’lere geçtiğimiz hafta 10 milyar liralık kredi imkanı tanıdıklarını ve şimdi yeni bir kredi imkanı getirdiklerini ifade etti.

Sanayi 4.0 Dönemi için hazırlıklara başlayan KOBİ’ler için çeşitli çalışmalar oluşturan ve KOBİ’lerin 2018 yılında daha hızlı melek yatırımcı bulabilmesi için düzenlemeler getiren ve bu düzenleme ve çalışmalar ile birebir ilgilenen Başbakan Binali Yıldırım, yeni müjdeyi verdi!

Küçük ve orta boy işletmelerin bu döneme hazırlık yaparken ileri teknoloji ürün ve yatırımlara yönelmesi gerekiyor. İşletmeler açısından oldukça maliyetli bir durum olan bu hazırlık için Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Küçük ve orta boy işletme sahiplerine veya sahibi olmak isteyenlere ileri teknoloji ürün ve yatırıma yöneldikleri takdirde bu tip işletmelere yüzde 70’i ödemesiz destek sağlayacaklarının müjdesini verdi.

Başbakan Yıldırım bugün gerçekleştirilen AKP TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında KOBİ’lere geçtiğimiz hafta 10 milyar liralık kredi imkanı tanıdıklarını ve şimdi yeni bir kredi imkanı getirdiklerini ifade etti. Yapmış olduğu konuşmaya Başbakan Yıldırım şu ifadeleri ekledi: “KOBİ’lerimiz ileri düzey teknoloji ve yatırımlar için geri ödemesiz yüzde 70, geri ödemeli yüzde 30 destek alabilecekler. Burada amaç KOBİ’leri katma değeri yüksek ürünlere yöneltmektir. Eğer özel bir ürün olursa destek iki katına çıkacaktır.”.

2018 Bütçe ve Taşeron Düzenlemesi

AKP TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında Türkiye’nin 2018 yılı bütçesini ve taşeron düzenlemesi hakkında da konuşma yapan Yıldırım, 763 milyar liralık bir bütçeye sahip olunduğunu hatırlattı. 2018 yılı için yatırıma 85 milyar liralık bir bütçe ayırdıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, eğer işler olumlu yönde giderse bütçeyi 100 milyar yapabileceklerini belirtti.

Taşeron düzenlemesi hakkında da çalışmaların yakında tamamlanacağını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım düzenlemelerin açıklandıktan sonra hayata geçirileceğini dile getirdi.

KOBİ Binali Yıldırım AKP TBMM
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