Türkiye’nin En İyi 5 Girişim Hızlandırma Programı
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Türkiye’nin En İyi 5 Girişim Hızlandırma Programı


Türkiye’nin En İyi 5 Girişim Hızlandırma Programı
Türkiye’nin En İyi 5 Girişim Hızlandırma Programı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-24 Saat: 19:50:30
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2018 yılında girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinin hız kazanması ile birlikte birçok şirket finansman, network ve pazarlama alanında girişimcilere destek vermek amaçlı programlar düzenlemeye başladı.

2018 yılında girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinin hız kazanması ile birlikte birçok şirket finansman, network ve pazarlama alanında girişimcilere destek vermek amaçlı programlar düzenlemeye başladı.

Dünya çapında yaygınlaşan bu şirketleri Türkiye’de de görmek artık mümkün. İşte Türkiye’nin en iyi 5 girişim hızlandırma programına sahip olan şirketler!

ODTÜ TEKNOKENT

Girişimcilere ürün geliştirme, mentorlük ve eğitim desteği veren ve bu programa katılan girişimcilere San Francisco’da eğitim kampına katılma avantajı sunan ODTÜ Teknokent programı, girişimcilere 2 milyon Türk lirası destek sağlıyor. Programın sağladığı en büyük avantaj girişimcileri uygun yatırımcılar ile tanıştırması olarak görülüyor.

BİLKENT CYBERPARK

Yazılım üssü olarak bilinen Bilkent, girişimcilere eğitim ve mentorlük desteği veren bir program sunuyor. Eğer hedef pazarınız Amerika ise ve ürünlerinizi Amerika pazarında sunmak istiyorsanız 16 hafta süren bu programa katılabilirsiniz.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ

4 ile 6 hafta süren bir programa sahip olan bu merkezde girişimcilere birebir eğitim ve mentorlük desteği veriliyor. Teknoloji transferi adı altında sunulan bu programın sonunda başarılı olan girişimcilere, mentorlük desteği verilmeye devam ediliyor ve bu sayede girişimcilerin bu program içerisinde aktif bir şekilde yer alması sağlanıyor.

SABANCI SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ

Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan bu girişim hızlandırma programı, diğer programlara nazaran daha kapsamlı olarak yer alıyor. Teknoloji, girişimcilik, inovasyon ve AR-GE faaliyetlerine odaklı bir şekilde yürütülen bu program ile girişimlerin büyütülmesi sağlanıyor.

ETOHUM

Yeni bir girişimciyseniz, bu programa katılmanızda fayda olacaktır. Çünkü Etohum programı ile şirket ve ürününüz hakkındaki kurulum, sunum ve PR desteği alabilirsiniz. Program sonrasında başarılı olan girişimcilerin projelerini yatırımcılar ile buluşturan bu program aynı zamanda girişimcilerin Startup Turkey Konferansı’na katılmasını sağlıyor.

 

 

girişimcilik inovasyon ODTÜ Sabancı Üniversitesi
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