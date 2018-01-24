Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren, merkezi İtalya’da bulunan teknoloji firması Leonardo’nun gözü Türkiye’de bulunan KOBİ’lerde.

İtalyan merkezli olan teknoloji firması Leonardo, Türk savunma sanayisinde yer alan KOBİ’leri iş birliklerine ekleyerek Türkiye dahil olmak üzere birçok yeni pazar alanına giriş yaparak, yeni müşterilere ve yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Leonardo şirketi daha önce Türkiye’de birçok projede rol üstlenmişti. Dahil olduğu projeler arasında T129 helikopteri, donanma sensörleri, Meltem 3 Sahil Devriyesi Programı, savunma sistemleri ve son olarak Göktürk Uydu Programı bulunuyor. Oldukça büyük sivil ve askeri projelere katılması ile dikkat çeken Leonarda bu yılki hedefine Türkiye’de yer alan ve savunma sanayisinde bulunan KOBİ’leri ekledi.

1978 Yılından Bu Yana Faaliyette

İtalyan merkezli teknoloji şirketi olan Leonardo, havacılık ve savunma alanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Türkiye’de yer alan şirketler ile iş birliğini 1978 yılından bu yana sürdüren şirket, AR-GE faaliyetlerine yıllık olarak ortalama 1,4 milyar avroluk bütçe ayırıyor.

Her beş yılda bir düzenlemiş olduğu planları ile yatırım ve iş birliği hedeflerini duyuran şirket, bu yıl düzenlemiş olduğu planda Türkiye’de yer alan KOBİ’leri ekleyerek daha fazla alanda başarıya imza atmak istediklerini duyurdu.

Dünya çapında faaliyet gösteren şirketin 250 farklı noktada ofis ve endüstriyel tesisi bulunuyor. Başta İtalya, ABD, Birleşik Krallık ve Polonya olmak üzere 45 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin, hazırlamış olduğu planda helikopter sektöründe yoğunlaşacakları belirtiliyor. Firma yetkilileri tarafından açıklanan planda yer alan helikopter sektöründeki yoğunlaşmanın yanı sıra potansiyel pazarlara dönük çalışmaların yapılacağı da dile getiriliyor.