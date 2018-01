Her yıl artan kırmızı et fiyatlarının yarattığı tartışmalar üzerine Gıda ve Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba beklenmedik bir açıklama yaparak et ithalatı hakkındaki kararını açıkladı.

Dar ve orta gelirli aileler açısından et tüketiminin günden güne zorlaşması üzerine et fiyatları hakkında yeni düzenlemeler yapılacağı belirtilmişti. Birçok kişi tarafından yorumlanan kırmızı et fiyatlarının çeşitli tartışmalara söz konusu olması ile birlikte Gıda ve Tarım Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba ilginç açıklamalarda bulundu.

Katılmış olduğu bir açılış töreninde et ithalatının 3 yıl içerisinde son bulacağını dile getiren Ahmet Eşref Fakıbaba, bu kararı ile adeta bir şok etkisi yarattı. Yapmış olduğu açıklamalar ile kırmızı et ithalatının ilerleyen zaman içerisinde azaltılacağını ve 3 yıl içerisinde tamamen bitirileceğini ifade eden Fakıbaba bu sayede yerli üreticiye ve tüketiciye destek verileceğini açıkladı.

3 Yıl İçerisinde Son Bulacak

Dar ve orta gelirli ailelerin kırmızı et tüketiminin oldukça az olması ortaya çıkınca kırmızı et fiyatlarına hükümet tarafından el atılmış ve et fiyatları düşürülmeye çalışılmıştı. Fakat her ne kadar yeni düzenlemeler getirilse de birçok insan halen daha kırmızı et fiyatlarının yeterli seviyede olmamasından yakınıyordu. Her ne kadar et fiyatları ucuzlasa da dar ve orta gelirli aileler için fiyatların azaltılmış olması kalıcı bir çözüm niteliğinde olmuyordu.

Katılmış olduğu açılış töreninde yapmış olduğu açıklamalar ile şok etkisi yaratan Gıda ve Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatının üç yıl içerisinde son bulacağını açıklarken aynı zamanda ithalatın durdurulması ile et fiyatlarının yarı yarıya azalacağını da dile getirdi.