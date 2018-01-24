BIST 100 endeksi önceki günün kapanışına kıyasla 1.248.31 puana ulaşırken, toplam işlem hacmi 8.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3.69 oranında yükselirken, holding endeksi yüzde 0.37 oranında geriledi. Sektör endeksleri içinde en çok yükselen endeks bankacılık sektörü, en çok gerileyen endeks ise yüzde 1.41 oranında değer kaybıyla iletişim sektörü olarak belirlendi. Türk lirası varlıklara artan talepten aldığı destekle gün içinde tüm zamanların rekorunu kırarak 119.672.98 puana kadar yükseldi. Kapanış saatlerinde BIST 100 endeksi, 119.648.37 puanda dengelendi. Bu kapanış puanıyla endeks, tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

Ekonomistler, 25 Ocak Perşembe günü yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin 18 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı özeti ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin faiz kararı ile açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 seviyesinin direnç, 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğu belirtildi.

Dolar Endeksi Açıklamalarla Geriledi