Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına yönelik "Finansal Hizmetler Anketi" ve "Finansal Hizmetler Güven Endeksi" verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında FHGE, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0.7 puan artarak 166.1 seviyesine ulaştı. Endeks, Aralık ayında 165.4 seviyesinde seyrediyordu. Endeksi son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve son 3 aydaki iş durumu artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise azalış yönünde etkiliyor.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe yönelik açıklamalara göre, son 3 ayda iş durumunda iyimserlik ve hizmetlere olan talepte yükselme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlenerek devam ettiği belirtildi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe yönelik azalış yönlü beklentilerin ise güçsüzleştiği belirtildi.

Karlılığa ilişkin açıklamalara göre, son üç ayda artış olduğunu belirten firmalarla gelecek üç ayda artış olacağını bekleyen firmaların çıkarına olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği belirtildi. Rekabet gücüne ilişkin açıklamalara göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücün son üç ayda iyileştiği yönündeki açıklamalarla gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki ayla aynı seviyede seyretti. Yurt dışı piyasaların rekabet gücüne yönelik açıklamalara göre, son üç ayda iyileşme olduğunu belirten firmalarla gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyen firmaların çıkarına olan seyrin zayıfladığı açıklandı. Sigorta Ve Emeklilik Fonları Geriledi