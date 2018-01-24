Ocak Ayı Maaşlarının Zam Farkı Yarın Ödenecek!
Advert Advert Advert


Ocak Ayı Maaşlarının Zam Farkı Yarın Ödenecek!


Ocak Ayı Maaşlarının Zam Farkı Yarın Ödenecek!
Ocak Ayı Maaşlarının Zam Farkı Yarın Ödenecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-24 Saat: 22:55:49
Anasayfa Eko Gündem Ocak Ayı Maaşlarının Zam Farkı Yarın Ödenecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017 senesine ait ilave tütün ikramiyesi tutarı ve emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarına yönelik 2018 Ocak ayı zam farklarının ödemesi yarın yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017 senesine ait ilave tütün ikramiyesi tutarı ve emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarına yönelik 2018 Ocak ayı zam farklarının ödemesi yarın yapılacak. SGK'nın yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, emekli, malul, vazife malulü, dul ya da yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 vatandaşın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçerli olan aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık aldıkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödeneceği belirtildi. Açıkalamalarda, 2017 senesine ait ilave tütün ikramiyesi tutarları da hak sahiplerinin banka hesaplarına ya da PTT merkezlerine yarın gönderileceği belirtildi ve bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı bildirildi. 

Maluliyet Derecelerine Göre Ödeme Tutarları 

Harp malulleri ile vazife maluliyetine sebep olan olayın türüne bakılmadan bütün vazife malullerinin (Erbaş, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis, Öğretmen, Mühendis, Doktor, Memur) yararlanacağı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişecek. Maluliyet derecesi 1 olanlara 4 bin 342 lira, 2 olanlara 3 bin 907 lira 80 kuruş, 3 olanlara 3 bin 365 lira 5 kuruş, 4 olanlara 3 bin 39 lira 40 kuruş, 5 olanlara 2 bin 713 lira 75 kuruş ve 6 olanlara 2 bin 388 lira 10 kuruş ödeme sağlanacak. 

SGK PTT Zam Tütün İkramiyesi Vazife Mamulleri
KREDİ HABERLERİ
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü