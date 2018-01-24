Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017 senesine ait ilave tütün ikramiyesi tutarı ve emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarına yönelik 2018 Ocak ayı zam farklarının ödemesi yarın yapılacak. SGK'nın yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, emekli, malul, vazife malulü, dul ya da yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 vatandaşın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçerli olan aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık aldıkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödeneceği belirtildi. Açıkalamalarda, 2017 senesine ait ilave tütün ikramiyesi tutarları da hak sahiplerinin banka hesaplarına ya da PTT merkezlerine yarın gönderileceği belirtildi ve bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı bildirildi.