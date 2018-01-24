VakıfBank'ın yapmış olduğu açıklamalara göre, GMTN kapsamında 5 sene vadeli 650 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına dünyanın her bölgesinden 150'yi aşkın yatırımcıdan gelen toplam talep tutarı 1.5 milyar doları geçti. İşlemin kupon oranı yüzde 5.75, nihai getiri oranı yüzde 5.85 olarak belirlendi.

Konu ile alakalı yapmış olduğu değerlendirmelerde VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 2018 senesinin ilk eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu eurobond ihracının en çok göze çarpan tarafının banka tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olduğuna dikkat çeken Özcan, 2012 senesinden bu yana uluslararası sermaye piyasalarında değişik yatırımcı grupları için farklı yapılarda ve para birimlerinde uzun vadeli tahvil ihraçları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bu sektörde Türk bankaları arasında lider ve yenilikçi bir konumda olduklarını ifade etti.

Yoğun Talep Nedeniyle İhraç Tutarı Arttırıldı

Gerçekleştirilen ihracın, uluslararası tahvil yatırımcıları yönünden VakıfBank isminin, tanınırlığının ve algısının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi niteliğinde olduğunu dile getiren Özcan, eurobond ihracı işlemine gelen yoğun talep nedeniyle ilk aşamada 500 milyon dolar olarak belirlenen ihraç tutarını 650 milyon dolara yükselttiklerini anlattı. Özcan, işlemin kupon oranının ise başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında yüzde 5.75 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.