Dolar, 24 Ocak Çarşamba günü piyasalardan destek alamadı ve değer kaybını sürdürerek son üç senenin en düşük seviyesine geriledi. ABD endeks vadeli kontratları değer artışı yaşarken, yukarı Avrupa hisse senetleri düşük oranda yükseldi ve altın yatırımcılarını memnun etmeye devam etti.

Dolar, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dolardaki değer kaybının Amerika ekonomisine dış ticaret yoluyla destek sağladığını söyledikten sonra büyük para birimlerinin neredeyse hepsi karşısında değer kaybı yaşadı ve kayıplarını üçüncü güne aktardı. Bu gelişmeler ABD'nin 10 sene vadeli Hazine tahvillerinin faizinin yükselmesiyle beraber meydana geldi. ABD Hazine tahvillerinin faizindeki bu hareketlilik, Euro Bölgesi ekonomisinin 2018 senesinin ilk ayında daha da güçlendiğini gösteren verilerden sonra, Avrupa tahvillerinde de gözlemlendi. Çin Hisse Senetleri Rekora Koştu

Euro'nun yükselişinden etkilenen Stoxx Europe 600 Endeksi değer kaybı yaşarken, gelişen piyasalarda hisse senetleri yükselişini dokuzuncu güne aktararak, Nisan 2015 tarihinden beri en uzun yükseliş süresine ulaştı. Hong Kong'da işlem görmekte olan Çin hisse senetleri rekor kırmaya devam ediyor. Sterlin, İngiltere'de işsizliğin yükselmesi ve ücret artışlarının kademeli olarak güçlenmesinden sonra yükselişe geçti.

Davos'ta muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, doların güçsüz seyretmesinin kendileri için olumlu bir delişme olduğunu aktardı. Piyasalar, yapılacak yeni haber ve açıklamalar için Davos'taki gelişmeleri seyrediyor. İş dünyasına yön veren özel sektör temsilcileri ve siyasiler, Dünya Ekonomik Forumu'nun senelik toplantıları için Davos'ta toplandı. Bu sene düzenlenen toplantılara katılımda bulunacak liderder ABD, İngiltere ve Almanya'nın başkanları da bulunuyor.