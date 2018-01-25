Küresel piyasalarda dolardaki değer kaybının artması ve Zeytin Dalı operasyonundaki risk algısının azalması ülke piyasasında doların düşüş eğilimini sürdürmesini sağladı. Uzun zamandan bu yana 3,75 lira seviyesinin altına inmemiş olan kurda günün ilk işlemleri 3,7350 TL seviyesinden gerçekleştirildi.

Küresel piyasalardaki olumlu havanın devam etmesi ve Afrin operasyonu sürecinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi ekonomi uzmanları tarafından kurun yönünün aynı şekilde devam etmesini sağlayacak unsurlar olarak görülüyor.

Bununla birlikte Euro kurundaki yükseliş ise devam ediyor. Euro günün ilk işlemlerinde 4,6470 TL seviyesini korumaya devam etti. Euro/Dolar paritesi 1,2434 ile tarihi zirvesini koruyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7387’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7411 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6398 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6557 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve dolar kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,2434 tarihi seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareket devam ediyor. 118 bin 400 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1 yükseliş ile 119 bin 648 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimindeki dalgalı hareket yatırımcıların tedirginliğini sürdürüyor. Bitcoin yüzde 3 yükselerek yeniden 11 bin 551 dolar seviyesine çıktı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,82 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,22 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.