Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Yıllık Değerlendirme Toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında dernek üyelerinin son 30 yıl içerisinde turizm sektörüne 50 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirdiğini ve toplamda 150 binin üzerinde istihdam sağladığını belirtti. Global turizm sektöründeki gelişmelere konuşmasında yer veren Elvan, 2016 senesinde turizm ve seyahat hizmetleri ihracatının küresel mal ve hizmet ihracatı içerisinde yüzde 6,6’lık bir payı olduğunu ifade ederek bu sektörün önemini bir kere daha vurguladı.

Turizm Kalkınma Planı İle Gelişeceğiz

Dünya genelinde uluslararası turist olarak adlandırılan farklı ülkeleri ziyaret etmeyi seven turist sayısının 2016 yılında 1,2 milyar kişiye olduğunu söyleyen Elvan, 2023 yılında bu sayının 1,5 milyara ulaşacağını ve zaman içerisinde dünya üzerindeki sınırların öneminin azalacağını belirterek turizmin insanlara cazip gelen yönlerinin vurgulanması gerektiğini belirtti.

Orta Vadeli Program’da turizmin kalkınması için çeşitli planlara yer verildiğini dile getiren Elvan, Türkiye turizminin nitelikli alt yapısı, farklı destinasyonlarında farklı olanakların yer alması, yüksek kaliteye sahip yat limanları içermesi, dünya kalitesindeki konaklama tesisleri ve gelişmiş deniz turizmi sayesinde her geçen öne çıkacağını vurguladı.

Senenin 12 ayında farklı destinasyonlarında turistik niteliklere sahip olan ülkemizin bu özelliğini iyi kullanabilmesi gerektiğini belirten Bakan Elvan, hem iç hem de dış turistin doğru yönlendirilerek sadece yaz aylarında değil dört mevsimde de turizm hareketinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Gücümüz Her Daim Ortadadır

Türkiye ekonomisine farklı sorunlar atfedilmeye çalışılarak ülkenin yıpratılmaya çalışıldığını da sözlerine ekleyen Elvan, ekonomimizin ordumuz kadar sağlam ve güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.