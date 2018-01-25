Şimşek: Ülkemize Yatırımlar Artacak
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Şimşek: Ülkemize Yatırımlar Artacak


Şimşek: Ülkemize Yatırımlar Artacak
Şimşek: Ülkemize Yatırımlar Artacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-25 Saat: 09:01:35
Anasayfa Yatırım Şimşek: Ülkemize Yatırımlar Artacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos Zirvesi ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıların ülkemiz tarafından sunulan cazip koşullar ile ilgilendiğini belirtti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos toplantıları sırasında birçok yabancı yatırımcı ile bir araya gelerek ülkemizdeki koşulları konuştuklarını söyledi. Hali hazırda ülkemizde yatırım yapmakta olan yatırımcıların yanı sıra yeni kurum ve kuruluşlar ile de bir araya geldiğini belirten Şimşek, gerçekleştirdikleri görüşmelerin çok faydalı geçtiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte yatırımcıların ülkemize gerçekleştirecekleri yatırım miktarlarında önemli oranlarda artış yaşanacağını beklediğini belirten Şimşek, 2019 yılının ardından oldukça güçlü bir biçimde sektörel ve yapısal dönüşümlerin tamamlanacağını, ülkemizin dış ticaret alanındaki darboğazlarının geride kalacağını ve enflasyon rakamlarının da tek haneye düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ülkemize gelmeyi planlayan yeni yatırımcılar ile de görüştüklerini belirten Şimşek yeni yatırımcının yeni istihdam demek olduğunu dile getirerek bunun da ülke ekonomisi açısından büyük gelişmeler sağlayacağını ifade etti.

KGF İle Farklı Ülkelere Örnek Olduk

Başbakan Yardımcısı Şimşek özellikle Kredi Garanti Fonu hakkında farklı ülke temsilcilerinden çok sayıda soru aldığını belirterek bu çalışmanın dünyaya bir örnek olduğunu söyledi. Başka ülkelerin de Türkiye’de son bir yıldır başarı ile uygulanmakta olan bu sistemi kendi ekonomilerine adapte etmek istediklerini belirten Şimşek, hazine destekli sistem ile yeni dönemde yatırım ve ihracatın öncelik kazanacağını da sözlerine ekledi. Kredi Garanti Fonu ile ülke ekonomisinin büyümesinde ve istihdam da önemli bir gelişme yaşandığının altını çizen Başbakan Yardımcısı, bu alanda farklı çalışmaların da hayata geçirelebileceğinin müjdesini verdi. 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek davos yatırım
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