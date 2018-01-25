Trabzon’dan 17 Ülkeye Tabanca İhracatı Sevindirdi
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Trabzon’dan 17 Ülkeye Tabanca İhracatı Sevindirdi


Trabzon’dan 17 Ülkeye Tabanca İhracatı Sevindirdi
Trabzon’dan 17 Ülkeye Tabanca İhracatı Sevindirdi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-25 Saat: 09:23:55
Anasayfa İthalat&İhracat Trabzon’dan 17 Ülkeye Tabanca İhracatı Sevindirdi

Trabzon’da imal edilmekte olan tabancalar 17 ülkeye ihraç edilerek toplamda 2 milyon 344 bin 500 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan tarafından yapılan açıklamada kentin tabanca üretimi ile önemli ihracat rakamları elde edildiği belirtildi. Bu alanda üretim yapan firmaların ar-ge çalışmalarına büyük önem verdiğini dile getiren Gürdoğan, üretilen ürünlerin son teknolojiye sahip olduğunu söyledi. Bu alanda her geçen gün artan ihracatın hem ülke ekonomisine hem Trabzon ilinin ekonomik kalkınmasına hem de istihdamına büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan, 2017 yılında 17 ülkeye tabanca ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracatın karşılığında ise 2 milyon 344 bin 500 dolar girdi sağlandığını belirtti. Bir önceki yıla oranla ihracatta yüzde 36 artış yakalandığını belirten Gürdoğan, özellikle Sudan, Paraguay, Azerbaycan, Burkino Faso, Guatemala gibi ülkelerin güvenlik güçleri için bu ürünleri tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Yurt İçinde de Yurt Dışında da Yüksek Talep Var

Doğu Karadeniz’de üretilen ürünlerin savunma sanayisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu iş birliği ile Trabzon başta olmak üzere bölgede üretilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek talep gördüğünü söyledi. Bölgenin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Hacısalihoğlu, özellikle orta ve yüksek teknoloji yatırımları açısından büyük bir potansiyelin bulunduğunu da sözlerin ekledi. Av tüfeği alanında da önemli rakamların elde edildiğini belirten Başkan, bu iki ürün gamında Trabzon sanayisinin ilerleyen dönemlerde söz sahibi olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan tabanca
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