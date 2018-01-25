Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar dahilinde temin edilmesi hem faiz oranlarını hem de ödeme planlarını değiştiriyor. Buna bağlı olarak da aylık kredi ödeme tutarları da farklılık gösteriyor.

Bankalar dönemsel bazda kredi kampanyaları düzenliyor. Şuanda Ziraat Bankası bireysel harcamalar için hem standart bir ihtiyaç kredisi sunuyor hem de eğitime, emekliye, çalışana, otomobil alımlarına, ev alımlarına, evi emeklilerin satın almasına yönelik çeşitli kampanyalar sunuyor. Bunlara bağlı olarak da faiz oranları, vade süresi, kişilerden istenen belgeler değişiklik gösteriyor.

Aldığınız Maaşa Göre Ödeme Planı Talep Edin!

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının kampanyaya özel sunulması gibi kredi geri ödeme planları da kişilere özel planlanabiliyor. Ancak bu bazı durumlarda farklılık gösteriyor. Bunlar; bankaların bu hizmeti veriyor olması, kişilerin gelir durumlarının uygun olması, findeks kredi notunun finansman temin etmek için yeterli olması gibi durumlardır.

Bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri şudur ki, bir bireyin her zaman aldıkları maaşa göre ödeme planı talep etme hakları bulunmaktadır. Yani bankalar hiçbir zaman müşterilerinin aylık gelirlerinin yüzde 50'sinden fazla olacak şekilde ödeme planlarında aylık taksit ödemesi düzenleyemezler. Düzenlenirse de müşterilerin buna itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Kredi Taksitleri Maaşınızın Yarısından Fazla Olmamalı!

"10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?" sorunu bankaya yönelten bir kişinin aylık geliri 2.000 TL ise, aylık kredi taksidi 1.000 TL'den fazla olamaz. Banka yüzde 1,29 oranında faiz uyguluyorsa ve kredi 48 ay vadeli ödeme planı ile temin ediliyorsa taksit 296,77 TL olur. Eğer yine o bankanın yılda bir ödemeli seçeneği varsa, aylık 2.000 TL maaş alan bir kişi bu imkandan yararlanamaz. Çünkü yılda bir ödemeli seçenekte 4 ödeme gerçekleşmektedir ve 1 ödeme tutarı 3.561,22 TL'ye tekabül etmektedir. Yani bu rakam maaşın yarısının çok fazla üzerinde olmaktadır.

48 ay vadeli 10.000 TL kredi çeken bir kişi için yüzde 1,29 oranında faiz uygulanması durumunda aylık kredi ödemesi 296,77 TL olmaktadır. Bankalar kampanya ve kişi özelinde her ay eşit tutarlı, ilk 3 ay ödemesiz, sonrası 45 ay eşit tutarlı, 3,6 ya da 12 ayda bir gibi belli dönemlerde eşit tutarlı ödeme planı imkanları sunmaktadır. Bazen de bu ödemeler kişi özelinde değişen taksit tutarları şeklinde olabilmektedir. Söz konusu kredi için ilk 3 ay ödemesiz seçeneğinde aylık kredi ödemesi 316,55 TL'ye, 3 ayda bir ödemelide 890,305 TL'ye, 6 ayda bir ödemelide 1.780,61 TL'ye tekabül etmektedir.