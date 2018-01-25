Döviz Geliri Olmayana Döviz Kredisi Yok
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Döviz Geliri Olmayana Döviz Kredisi Yok


Döviz Geliri Olmayana Döviz Kredisi Yok
Döviz Geliri Olmayana Döviz Kredisi Yok Hatice Demir - Tarih: 2018-01-25 Saat: 09:44:46
Anasayfa Eko Gündem Döviz Geliri Olmayana Döviz Kredisi Yok

Şirketlerin döviz ile borçlanmaları konusundaki düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişi ve kurumlar yurt dışından döviz kredisi alamayacak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 17. maddesinde yapılan değişiklikle şirketlerin döviz ile borçlanmasına dair yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre döviz geliri bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından dövizle kredi alamayacak. Kredinin kullanım tarihinde kullanan kişinin kredi bakiyesinin 15 milyon dolar seviyesinin altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.

Toplam kredi bakiyesi 15 milyon doların altındaki Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasındaysa son üç mali yıllarına dair döviz gelirlerinin mali müşavirlerince onaylanmış belgeler ile ispat etmeleri zorunlu hale getirildi.

Döviz Gelirinin Üzerindeki Kısım Türk Lirasına Çevrilecek

Kişi ya da kurumların kullandıkları döviz kredilerinin son üç mali yılda elde ettikleri döviz gelirlerinin üzerinde olduğunun sonradan tespit edilmesi durumunda ise yurt içi bankalar ya da finansman şirketlerinden kullanılmış olan kredilerin aşıma sebep olan kısmı geri çağrılabilecek ya da Türk Lirası krediye dönüştürülmesi gerekecek.

Finansman Şirketlerinden Bu Şart Aranmayacak

Konu ile ilgili verilen bilgilere göre, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye’de yerleşik finansal kiralama firmaları, faktöring ve finansman şirketlerinin kullanacağı kredilerde döviz geliri şartı aranamayacak. Bunun yanı sıra yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler, belirlenmiş makine ve cihaz yatırımı yapanlar, uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelerde ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişiler, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan projeleri üstlenen Türkiye'de yerleşikler, kamu özel işbirliği modelinde iş yapan şirketler ve Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilindeki Türkiye'deki yerleşik kişiler de döviz geliri şartı olmadan yurt dışından döviz kredisi kullanabilecek.

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