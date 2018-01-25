Pirelli, Lamborghini’nin yeni lanse ettiği Urus için altı farklı lastik sağlayacak. Pirelli’nin geliştirdiği lastikler, 21 inçten 23 inçe kadar ebatlarda Lamborghini’nin ilk süper SUV’sinin sunduğu farklı işlevleri ve sürüş deneyimlerini vurgulamayı amaçlıyor.

Pirelli’nin 3,6 saniyede 0’dan 100 km/saate ve 12,8 saniyede 0’dan 200 km/saate çıkabilen, 305 km/saat maksimum hızlı böylesine üstün bir araç için tek bir lastik geliştirmesi mümkün olamazdı. Bu nedenle Pirelli, seçilen stil ve sürüş moduna göre üç ürün ailesi sunuyor: performansı sevenler için P Zero, pistte adrenalin peşinde koşanlar için P Zero Corsa ve arazi dahil daha fazla macera arayanlar için Scorpion. En uç kullanım için tasarlanan bu ürün ailesinde sadece standart versiyon değil, kış ve dört mevsim lastikleri ve bir de özel tam arazi lastiği yer alıyor.

Toplamda altı farklı türden oluşan özel lastikler, dünyanın en hızlı SUV’sinin ruhunu her yönüyle (kar, çakıl, spor, yarış ve yol) yansıtırken işlevselliği sportif sürüşle buluşturuyor.

Pirelli mühendislerinin yeni Urus için çalışırken aşmaları gereken en önemli teknik mücadele, karda tutuş ve sürüş, arazide yırtılmaya direnç ve aşınmaya dayanıklılık gibi çoğu zaman sınırlayıcı olan taleplerle başa çıkabilecek bir lastik yaratmak oldu. Sonuçta doğan lastik, pistte olağanüstü çevik olmanın yanı sıra karlı veya çakıllı yüzeylerde de çok yönlü olduğunu ortaya koyuyor. Bunları başarırken de bir SUV’nin sunması gereken en önemli özelliklerden biri olan konfordan ödün vermiyor.

Pirelli’nin geliştirme çalışmalarında özellikle odaklanılan hamur ve sırt deseni, hızla değişen koşullara yanıt vermek için maksimum tutuş ve optimum esneklik sunmak amacıyla tasarlandı.

Bazı sırt bloklarını çıkararak daha açık bir desen yaratmakla örneğin lastiğin arazide ve çakıllı yollarda mükemmel kontrolü garanti etmesi, bir yandan da daha geleneksel ıslak ve kuru zeminlerde tam güvenlik sunması sağlandı.

Pirelli, sonuç olarak Urus sahiplerine çok yönlü kullanımla her ürün ailesinin farklı performansını mükemmel dengelemeyi amaçlayan çeşitli seçenekler sunuyor. Başka bir deyişle, daha çok arazi kullanımını tercih edenler, aşırı olmayan koşullarda da güvenli performanstan yararlanabiliyor veya kar ya da yağmurdan etkilenmiyor. Pistlerde performans heyecanının peşinden koşanlar ise aracın ıslak ve kuru zeminlerdeki sürüş ve kontrolünden şehir ortamlarında ödün vermiyor.

SUV pazarında çığır açan yeni model için özel olarak geliştirilen Pirelli lastiklerinin anahtar kelimesi çok yönlü kullanım oluyor.