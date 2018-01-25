Korsan Telefon Rehberi Uygulama ve Siteleri Kapatılıyor
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Korsan Telefon Rehberi Uygulama ve Siteleri Kapatılıyor


Korsan Telefon Rehberi Uygulama ve Siteleri Kapatılıyor
Korsan Telefon Rehberi Uygulama ve Siteleri Kapatılıyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-25 Saat: 09:58:07
Anasayfa Eko Gündem Korsan Telefon Rehberi Uygulama ve Siteleri Kapatılıyor

Kişilerin rızası olmadan telefon numaralarının öğrenilmesini sağlayan korsan telefon rehberi uygulamaları ve sitelerinin kapatılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak faaliyet göstermekte olan, kişi isminden telefon numarası ya da telefon numarasından isim sorgulanan internet siteleri ve mobil uygulamaların kapatılmasına karar verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na gönderilen şikayet ve ihbarların değerlendirilmesi sonucunda Kurul tarafından çeşitli uygulamalar, internet siteleri ya da sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verilerin toplanılması ve bu verilerin açık bir şekilde paylaşılmasını sağlayan birçok alt yapıya erişimin engelleneceğini belirtildi.

Çalışma Mantığı Kişilerin Telefona Uygulama Yüklemesi Üzerine Kurulu

Bu sistemlerin genel çalışma mantığı insanların özellikle telefonlarına yükledikleri mobil uygulamaların kişinin rehberinde yer alan telefon numaraları ve isimleri belirli bir merkezde depolaması ile oluşuyor. Ne kadar çok insan telefonuna bu uygulamayı yüklerse sistemde yer alan isim ve telefon numarası sayısı o kadar çok artıyor. Bu da sistem üzerinden bulunabilen numara miktarını artırdığı için sistemin insanlar için cazibesini artırıyor.

Hukuki Yaptırım Uygulanacak

Kişisel verilerin izinsiz işlenmesi ve halka açık hale getirilmesini sağlayan bu tarz uygulama ve internet sitelerinin sahiplerine sistemlerini kapatmaları konusunda Kurum tarafından bir uyarı gönderilecek. Eğer faaliyetler durdurulması erişimin engellenmesi için gerekli başvurular ilgili kurumlara yapılacak. Bunun yanı sıra kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olabileceği de dikkate alınarak bu konuda ilgili mevzuat kapsamında hukuki işlemler de başlatılacak. 

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