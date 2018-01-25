Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre ülke genelinde bulunan toplam 477 bin asansörden yalnızca 356 bininin periyodik kontrolleri gerçekleştirilebildi. Kontrolleri tamamlanan asansörlerin ise 87 bin adetinin kullanımının tehlikeli olduğunu gösterir kırmızı etiket ile işaretlendiği belirtildi. Henüz denetlenmemiş asansör miktarı da göz önüne alındığında riskli durumdaki asansör miktarının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Asansör Başına Maliyet Minimum 4 Bin Lira

Asansörlerde bakım ve tadilat maliyetlerinin yüksekliği bina sahiplerinin bu konuda gerekli özeni göstermemelerine neden oluyor. Kırmızı etiketli bir asansörün tekrar güvenli hale gelmesini sağlamak için yapılacak harcamanın minimum 4 bin lira olduğu, kumanda panosu gibi ana aksam parçalarda bir yenileme yapılması gerektiğinde ise bu maliyet tutarının 12 bin liranın üzerine çıkacağı belirtiliyor. Mevcut kırmızı etiketli asansörlerin toplam yenileme maliyetleri 12 bin lira üzerinden hesaplandığında toplam rakam 1 milyar liranın üzerine çıkıyor.

Ülkemizde bu alanda denetim yapan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Makina Mühendisleri Odası ile birlikte toplam 31 A tipi muayene kuruluşu bulunuyor. Bu kuruluşlar tarafından yapılan denetlemenin ardından kırmızı etiket yapıştırılmış bir asansörün iyileştirilmesi için ilgili kişilere 1 ay süre veriliyor. Bu süre içerisinde gerekli iyileştirme yapılmazsa bin ila 42 bin lira arasında değişen para cezası uygulanıyor. Bina yetkilileri ayda bir kez asansör bakımı ve yılda bir kere de periyodik kontrol yaptırmak zorunda.

Yeni Asansör Maliyeti 50 Bin Liradan Başlıyor

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği Başkanı İzzet Güven, 5-6 katlı bir binaya uygulanacak olan asansör sisteminin maliyetinin 50 bin liradan başladığını belirtti. İthal asansörlerde ise fiyatlar yüzde 25’e varan oranlarda daha pahalı.