Haftanın dördüncü işlem gününde borsa gün açılışını yatay bir seyirle yaptı. BIST 100 endeksi yeni güne 119.677,05 puanla yaptı.

Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 25 Ocak 2018 tarihine yüzde 0,02’lik artışla başladı. Artış endeksin 28,68 puan artmasını beraberinde getirdi.

Bugünün açılışında bankacılık endeksi düşüş yönlü bir seyir izledi. Endeks değerindeki azalış yüzde 0,14’ü gösterdi. Holding endeksi ise bankacılık endeksinin tam tersi yönde bir değişim sergiledi. Endeks değerindeki artış yüzde 0,03 olarak kayda geçti.

Borsa İstanbul’da yer alan sektör endekslerinin gün açılışı ise şöyle oldu. Bazı endeksler yükselirken, bazı endeks değerleri geriledi. Sektörel endeksler arasında günün en iyi açılışını menkul kıymetler yatırım ortaklığı kaydetti. Endeksteki artış yüzde 0,46’ya denk geldi. Değerindeki kayıp en fazla olan sektörel endeksse bankacılık olarak gözlemlendi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 24 Ocak 2018 tarihinde yani dün rekor üzerine rekor kırdı. Son zamanların en iyi puanına ulaşan BIST 100 endeksi kapanışı da aynı performansla yaptı. Endeksin rekor puana ulaşmasında TL bazlı varlıklara artan ilgi etkili oldu. Endeks gün açılışını zaten yükseliş yönlü yapmıştı. Gün içerisindeki gelişmelerse rekor puana ulaşılmasını beraberinde getirdi. Dünün en yüksek seviyesi 119.672,98 puan olurken, BIST 100 kapanışı 119.648,37 puanla gerçekleştirdi.

Piyasalar bugün yurtiçinde açıklanacak reel kesime ilişkin güven endeksiyle, kapasite kullanım verilerini takip edecek. Yurtdışında ise Almanya cephesinden gelecek “Ifo iş dünyası endeksi” mercek altına alınacak. Bunun yanında ABD’nin toptan stok verileri ile konut satışları da takip edilecek açıklamalar listesinde yer alacak.